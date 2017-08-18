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В Новомосковске 13-летний мальчик попал под колеса «Киа»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Новомосковске 13-летний мальчик попал под колеса «Киа»

Ребенка госпитализировали.

17 августа в 19.55 в Новомосковске в районе дома № 11-а по улице Космонавтов 38-летняя женщина — водитель автомобиля «Киа Рио» — при движении по дворовой территории сбила 13-летнего мальчика. Ребенок выбежал на дорогу с тротуара из-за припаркованной машины.

Мальчика с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:54 0
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