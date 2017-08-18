В Новомосковске 13-летний мальчик попал под колеса «Киа»

Фото УГИБДД по Тульской области.

17 августа в 19.55 в Новомосковске в районе дома № 11-а по улице Космонавтов 38-летняя женщина — водитель автомобиля «Киа Рио» — при движении по дворовой территории сбила 13-летнего мальчика. Ребенок выбежал на дорогу с тротуара из-за припаркованной машины.

Мальчика с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.