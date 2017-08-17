Туляки пожаловались на работу почтового отделения на ул. Оружейной

По словам нашей читательницы, уже несколько дней ОПС закрыто.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Елена. Она пожаловалась на работу почтового отделения №25, расположенного на улице Оружейной, 29. По ее словам, люди четвертый день не могут получить свои посылки.

– Как ни приду на почту, дверь закрыта. Слышно, что внутри сидят работники, но отделение они не открывают. Звоню по телефону, не берут трубку! Стоим несколько часов на улице, ждем, когда же откроется почта. Что это за безобразие? Сколько это будет продолжаться? — возмущается Елена.

В пресс-службе Почты России рассказали, что причина такой ситуации — нехватка персонала.

– Отделение временно работает по сокращенному графику — с 8.00 до 14.00 . УФПС Тульской области отмечает, что социальные пособия клиентам отделения связи № 25 города Тулы доставляются в штатном режиме.

В настоящее время работа по набору персонала в отделение продолжается. Задействованы все административные ресурсы, ведется работа с местными центрами занятости, объявления об имеющихся вакансиях размещаются в СМИ. В помощь сотрудникам отделения направлены дополнительные работники из почтамта.