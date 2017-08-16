В Богородицке коммунальщики повесили на жительницу чужие долги

Прокуратура провела проверку и направила в суд исковое заявление с просьбой провести перерасчёт платежей.

Богородицкой межрайонной прокуратурой по обращению жительницы райцентра проведена проверка соблюдения жилищного законодательства по предоставлению коммунальных услуг в многоквартирном доме.

В сентябре прошлого года женщине по договору социального найма была предоставлена квартира. В момент вселения там имелась солидная задолженность по оплате коммунальных услуг и содержанию жилья, оставшаяся прежних жильцов.

Сейчас коммунальщики продолжают присылать счета за квартиру с огромным долгом – сумма уже превысила 17 тысяч рублей. По результатам проверки районная прокуратура направила в суд заявление с требованием обязать обслуживающую организацию провести перерасчет в объёме образовавшейся задолженности.