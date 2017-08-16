Жительница Узловой через мобильный банк украла деньги у своей знакомой

Девушка находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

Заместитель Узловского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой 20-летней жительницы районного центра. По информации пресс-службы ведомства, девушка обвиняется в краже с причинением значительного ущерба.

В ходе следствия правоохранители установили, что в феврале текущего года обвиняемая, похитила 13 тысяч рублей у своей знакомой. Сделать это ей удалось с помощью мобильного банка – незадолго до этого злоумышленница, по просьбе подруги, привязала к номеру своего мобильного телефона её банковскую карту.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Узловский городской суд.