новости
новости
Регистрация
Жительница Узловой через мобильный банк украла деньги у своей знакомой

Жительница Узловой через мобильный банк украла деньги у своей знакомой

Девушка находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

Заместитель Узловского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой 20-летней жительницы районного центра. По информации пресс-службы ведомства, девушка обвиняется в краже с причинением значительного ущерба.

В ходе следствия правоохранители установили, что в феврале текущего года обвиняемая, похитила 13 тысяч рублей у своей знакомой. Сделать это ей удалось с помощью мобильного банка – незадолго до этого злоумышленница, по просьбе подруги, привязала к номеру своего мобильного телефона её банковскую карту.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Узловский городской суд.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:18 0
Другие статьи по темам
Событие
кража денег с картымобильный банкпреступлениеуголовное делопрокуратура Тульской области
Место
Тульская областьУзловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За неделю от укусов клещей пострадали 80 туляков
За неделю от укусов клещей пострадали 80 туляков
В Туле пройдет выставка-ярмарка общественно значимых проектов
В Туле пройдет выставка-ярмарка общественно значимых проектов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.