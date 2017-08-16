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Крапивна станет городом-музеем

Крапивна станет городом-музеем

Территория населённого пункта будет комплексно отреставрирована. Это должно привлечь в Тульскую область туристов.

Федеральное министерство культуры определило список населённых пунктов, территории которых будут реставрироваться в рамках программы по созданию городов-музеев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Олега Рыжкова.

Среди них – расположенный на границе с Финляндией Выборг, Гороховец – районный центр Владимирской области и Крапивна. По мнению экспертов, в этих городах хорошо сохранились исторические здания и сложились наиболее благоприятные условия для реализации программы.

При этом Крапивна сейчас находится в том же виде, что и в начале XX века. По словам Олега Рыжкова, старые здания в городах-музеях сноситься не будут – проект предусматривает создание вокруг исторических построек аутентичной среды. Кроме того, в городах-музеях планируется проведение масштабных реконструкционных работ.

Чиновники минкульта рассчитывают, что создание городов-музеев повысит культурный потенциал отдельных регионов России и поможет развить как внутренний, так и международный туризм.

Кстати, одной из особенностей Крапивны стал традиционный «крапивный» фестиваль. Посмотреть большой фоторепортаж оттуда можно здесь.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:38 +5
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Люди
Олег Рыжков
Место
Тульская областьКрапивна

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