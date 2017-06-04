Юбилейный фестиваль Крапивы. Большой фоторепортаж
3 июня в городке Крапивна прошел 15-й фестиваль, визитными карточками которого стали добрая уютная атмосфера, вкусный музыкальный коктейль и улыбки гостей.
Ольга Веневцева
Александр Королев, туляк
Отведать яства с крапивой можно было на площадке «Крапивенское подворье». Здесь было все: щи и окрошка, пирожки, овощные салатики, соления — и все с крапивой!
Галина Котова, площадка «Крапивенское подворье»
Щи с крапивой варятся так же, как и щавельные щи. На мясном бульоне варим картофель, морковь, лук, а за 5 минут до готовности вместо щавеля кладем в кастрюлю мелко порезанные свежие листики крапивы. Нужно стараться брать верхние листочки, они самые сочные и нежные. И обязательно в конце добавить сырое яйцо, перемешать. Щи получаются с кислинкой, очень вкусные, придают человеку бодрость и энергию.
Наталья Агеева с детьми Светой и Ярославом приехала на фестиваль из Москвы. В Тульской области живут ее родители, и пропустить такое яркое мероприятие она не смогла.
- Фестиваль проводится уже 15-й раз, но мы услышали о нем впервые. Фестиваль очень интересный, своеобразный, — рассказывает Наталья Агеева. — Мы с детьми посетили музей, рассмотрели в микроскоп крапиву, отправили открытку из Крапивны себе домой и своим знакомым. Очень понравились старинные карусели для детей. Вообще очень забавно на день окунуться в атмосферу старинного уездного городка.
По традиции возле малой сцены фестиваля прошел показ мод от Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса.
Студентки колледжа показали гостям Крапивны коллекцию, которую в этом году уже показали на фестивале Губернский стиль.
Коллекция Ангелины Митяевой «Ла-Ла Лаванда». Модели Екатерина Кавун, Ангелина Короткова, Анна Акулова, Анастасия Саулина и Анна Никитина.
Коллекция «Завтрак у Тиффани» (на фестивале «Бархатные сезоны» в Сочи вошла в десятку лучших), выполнена по мотивам одноименного фильма. Это совместная творческая работа студентов и мастеров производственного обучения. Коллекция выполнена из шерсти в технике мокрого валяния.
Семья Проценко приехала на фестиваль из Тулы: Кристина Проценко, Наталья Проценко, Сергей Зайцев, Светлана Федоровна Бочкарева и Александра Проценко.
Александра Проценко
Крапивенский фестиваль — это отличный повод провести время на выходных всей семьей. Мы с сестрой Кристиной бились крапивой, у нас все руки в волдырях, но было так весело! Здесь есть интересные аттракционы, попробовали пирожки с крапивой — все очень необычно!
Светлана Бочкарева
Очень нравится атмосфера на фестивале, все люди вокруг такие жизнерадостные, сплоченные, довольные жизнью. Здесь очень хорошо!
Для жителей Крапивны Анны и Марии Тихановых уже стало доброй традицией принимать в этот день гостей из Тулы и большой дружной компанией проводить праздник. На фото они со Светланой и Петром Щупловыми.
Анна Тиханова
У нас семейная традиция — посещать этот фестиваль. Мы на фестивале уже в 15-й раз, ни одного не пропустили. Начинали, когда дочка была совсем малышкой, а сейчас ей уже 18 лет! Мы с дочкой местные, Светлана и Петр приехали из Тулы. Мы всегда собираемся большой компанией, едим шашлыки, гуляем, покупаем сувениры, смотрим концерт. Главное, что у всех очень хорошее и доброе настроение.
Ирина Таланова.
Перед гостями фестиваля выступили Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии, «Kamenskikh Band», PARA SEMPRE project, группа «BackStage», Светлана Жаворонкова и группа «Electric soul».
Светлана Жаворонкова.
Хедлайнером фестиваля стал Олег Нестеров и группа «Мегаполис» (интервью в ближайшее время в рубрике «Город»), а завершился фестиваль проектом «Our gentle house» (DJ Osipov M, DJ ГриБ и театр огня «Эра»).