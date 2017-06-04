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Юбилейный фестиваль Крапивы. Большой фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

Юбилейный фестиваль Крапивы. Большой фоторепортаж

3 июня в городке Крапивна прошел 15-й фестиваль, визитными карточками которого стали добрая уютная атмосфера, вкусный музыкальный коктейль и улыбки гостей.

Фестивалю в уездной Крапивне уже 15 лет, и за это время он успел зарекомендовать себя как самый необычный, самобытный и вкусный. Что же привлекается ежегодно в маленький город Щекинского района туристов? Конечно же, знаменитые крапивные бои, щи из крапивы и пирожки с крапивой, музыкальный калейдоскоп, мастер-классы, ярмарка.
 
Ольга Веневцева, директор фестиваля, заведующая отделом Крапивенского краеведческого музея:
 
 

Ольга Веневцева

Символом фестиваля является крапива — именно её ветки изображены на гербе Крапивны с конца XVIII века. Фишка нашего фестиваля как раз в том, что здесь очень много всего с крапивой: еда, сувениры, открытки с крапивенским штемпелем, крапивная нитка и т. д. А ще конечно же музыка! Кроме нас услышать музыку в стиле этно джаз можно на фестивале «Дикая Мята», но у нас вход бесплатный, можно прийти и целый день наслаждаться музыкой. Я считаю, что Крапивну нужно увидеть хотя бы два раза в год. В любой обычный день — когда здесь царит уездная тишина, и в день фестиваля, когда тишина взрывается хорошей музыкой, здесь сотни туристов и движуха. Сюда приезжает огромное количество мастеров со всей России и привозят все самое лучшее, проводят бесплатные мастер-классы. А вообще за 15 лет фестиваль очень вырос — от маленького районного до международного. Крапива — очень космополитичное растение, оно растет абсолютно везде.
 
 
Гости с удовольствием смотрели концертную программу, участвовали в мастер-классах, пробовали оригинальные блюда из крапивы и конечно же участвовали в крапивных боях. Причем показать свою удаль и ощутить на себе жгучую силу крапивы стремились все — от мала до велика!
 
 
 

Александр Королев, туляк

Крапивный бой — это отлично! Я давно слышал о том, что на фестивале проходят крапивные бои, и всегда мечтал принять в них участие. И вот в этом году решился. Я слышал, что крапивные ожоги очень улучшают кровоток. На самом деле, если и больно, то только чуть-чуть, ощущается легкое жжение, даже приятно.
 

Отведать яства с крапивой можно было на площадке «Крапивенское подворье». Здесь было все: щи и окрошка, пирожки, овощные салатики, соления — и все с крапивой!

Галина Котова, площадка «Крапивенское подворье»

Щи с крапивой варятся так же, как и щавельные щи. На мясном бульоне варим картофель, морковь, лук, а за 5 минут до готовности вместо щавеля кладем в кастрюлю мелко порезанные свежие листики крапивы. Нужно стараться брать верхние листочки, они самые сочные и нежные. И обязательно в конце добавить сырое яйцо, перемешать. Щи получаются с кислинкой, очень вкусные, придают человеку бодрость и энергию.

 

Наталья Агеева с детьми Светой и Ярославом приехала на фестиваль из Москвы. В Тульской области живут ее родители, и пропустить такое яркое мероприятие она не смогла.

- Фестиваль проводится уже 15-й раз, но мы услышали о нем впервые. Фестиваль очень интересный, своеобразный, — рассказывает Наталья Агеева. — Мы с детьми посетили музей, рассмотрели в микроскоп крапиву, отправили открытку из Крапивны себе домой и своим знакомым. Очень понравились старинные карусели для детей. Вообще очень забавно на день окунуться в атмосферу старинного уездного городка.

По традиции возле малой сцены фестиваля прошел показ мод от Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Студентки колледжа показали гостям Крапивны коллекцию, которую в этом году уже показали на фестивале Губернский стиль.

Коллекция Ангелины Митяевой «Ла-Ла Лаванда». Модели Екатерина Кавун, Ангелина Короткова, Анна Акулова, Анастасия Саулина и Анна Никитина.

Коллекция «Завтрак у Тиффани» (на фестивале «Бархатные сезоны» в Сочи вошла в десятку лучших), выполнена по мотивам одноименного фильма. Это совместная творческая работа студентов и мастеров производственного обучения. Коллекция выполнена из шерсти в технике мокрого валяния.

Семья Проценко приехала на фестиваль из Тулы: Кристина Проценко, Наталья Проценко, Сергей Зайцев, Светлана Федоровна Бочкарева и Александра Проценко.

Александра Проценко

Крапивенский фестиваль — это отличный повод провести время на выходных всей семьей. Мы с сестрой Кристиной бились крапивой, у нас все руки в волдырях, но было так весело! Здесь есть интересные аттракционы, попробовали пирожки с крапивой — все очень необычно!

 

Светлана Бочкарева

Очень нравится атмосфера на фестивале, все люди вокруг такие жизнерадостные, сплоченные, довольные жизнью. Здесь очень хорошо!

 

Для жителей Крапивны Анны и Марии Тихановых уже стало доброй традицией принимать в этот день гостей из Тулы и большой дружной компанией проводить праздник. На фото они со Светланой и Петром Щупловыми.

Анна Тиханова

У нас семейная традиция — посещать этот фестиваль. Мы на фестивале уже в 15-й раз, ни одного не пропустили. Начинали, когда дочка была совсем малышкой, а сейчас ей уже 18 лет! Мы с дочкой местные, Светлана и Петр приехали из Тулы. Мы всегда собираемся большой компанией, едим шашлыки, гуляем, покупаем сувениры, смотрим концерт. Главное, что у всех очень хорошее и доброе настроение.

 

Ирина Таланова.

Перед гостями фестиваля выступили Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии, «Kamenskikh Band», PARA SEMPRE project, группа «BackStage», Светлана Жаворонкова и группа «Electric soul».


Светлана Жаворонкова.

Хедлайнером фестиваля стал Олег Нестеров и группа «Мегаполис» (интервью в ближайшее время в рубрике «Город»), а завершился фестиваль проектом «Our gentle house» (DJ Osipov M, DJ ГриБ и театр огня «Эра»).

 
 

 

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Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 46
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 47
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Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 136
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 137
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 138
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 139
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 140
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 141
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Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 144
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 145
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 146
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 147
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 148
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 149
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 150
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Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 155
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 156
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 157
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 158
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 159
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 160
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 161
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 162
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 163
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 164
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 165
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 166
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 167
Фестиваль Крапивы 2017, Фото: 168
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 11:29 +2
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