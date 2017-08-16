Тула встретит участников международного пробега ДОСААФ

Фото:dosaaf.ru

Встреча колонны пройдет 17 августа в 12.00 на площади Победы.

17 августа на площади Победы в Туле встретят автоколонну участников международного комбинированного пробега, посвященного 90-летию служения Отечеству ДОСААФ России «С востока на запад». Пробег проходит под девизом: «Гордость за прошлое, ответственность за настоящее, уверенность в будущем».

Пробег стартовал в столице Приморского края 5 июля. За 45 дней участникам предстоит преодолеть расстояние свыше 11 000 километров за 45 дней. Завершится пробег в Минске 22 августа.

На протяжении всего маршрута пройдут торжества, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны, митинги и возложение цветов и венков к памятникам героев и мемориалам славы, передача эстафеты «Символы Пробега», показательные выступления мастеров высшего пилотажа, спортсменов-парашютистов, патриотические акции с участием юнармейцев, сдача нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», показательные выступления военнослужащих Российской армии и многое другое.

В Севастополе финиш пройдет 18 августа в рамках международного байк-фестиваля, в Белоруссии — 22 августа возле историко-культурного комплекса «Линия Сталина».