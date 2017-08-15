Владелец щекинской скотобойни оштрафован за антисанитарию

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Россельхознадзор проверил деятельность щекинского мясника. Эксперты оценили санитарное состояние скотобойни.

Про результатам проверки были выявлено, что предприниматель не обеспечил санитарные условия при убое и первичной обработке мяса:

На скотобойне не было дополнительного освещения на рабочем месте для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы голов, внутренних органов и туш.

Срок годности дезинфицирующего средства истек.

На территории не было контейнера для бытовых отходов.

Выявленные нарушения предприниматель обязан устранить и выплатить штраф 3 000 рублей.