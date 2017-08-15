новости
новости
Регистрация
Владелец щекинской скотобойни оштрафован за антисанитарию
Фото pixabay.com

Владелец щекинской скотобойни оштрафован за антисанитарию

Мужчина заплатит штраф 3 000 рублей.

Россельхознадзор проверил деятельность щекинского мясника. Эксперты оценили санитарное состояние скотобойни.

Про результатам проверки были выявлено, что предприниматель не обеспечил санитарные условия при убое и первичной обработке мяса:

  • На скотобойне не было дополнительного освещения на рабочем месте для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы голов, внутренних органов и туш.
  • Срок годности дезинфицирующего средства истек.
  • На территории не было контейнера для бытовых отходов.

Выявленные нарушения предприниматель обязан устранить и выплатить штраф 3 000 рублей.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:41 0
Другие статьи по темам
Событие
антисанитарияскотобойняштраф
Место
ЩекиноТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка упекла мать-пенсионерку в психушку
Тулячка упекла мать-пенсионерку в психушку
В Алексине 30-летняя автоледи на «Тойоте» сбила пенсионерку
В Алексине 30-летняя автоледи на «Тойоте» сбила пенсионерку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.