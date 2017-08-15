Тулячка упекла мать-пенсионерку в психушку

Фото Алексея Пирязева.

Выписавшись из больницы, пенсионерка 5 дней жила в подъезде у порога собственной квартиры. Попасть домой ей помогли корреспонденты Myslo и городские спасатели.

В редакцию Myslo с просьбой о помощи обратилась 80-летняя жительница Косой Горы Валентина Алхимова. Она почти неделю прожила на площадке под дверью своей квартиры: дочь поменяла замки и отказалась пускать в дом мать.

Но началась история намного раньше.

Весной 2016 года Валентину Алхимову госпитализировали из-за сахарного диабета. По возвращении из больницы женщина обнаружила, что из дома пропали все сбережения – 140 тысяч рублей. У женщины случился приступ.

– Я два дня так и пролежала на полу, пока 8 мая из Италии не приехала дочь. Она вызвала скорую и меня вновь отвезли в больницу, – рассказывает Валентина Алхимова. Ирина, дочь Валентины, 12 лет назад продала квартиру в Щекино и уехала в Италию на заработки.

По прошествии 10 дней пенсионерку выписали, но, так и не успев попасть домой, женщина оказалась в психиатрической лечебнице.

– К больнице подъехала машина, меня в нее посадили и повезли в Маслово. Дочь тогда сказала: «Мам, полежишь немножко, тебе уколы поделают…» Но показаний для лечения в психиатрии у меня не было. После Маслово перевели в Петелино. Пять месяцев я провела в больницах, прошла несколько комиссий и все меня признали дееспособной, – продолжает Валентина.

Дочь не хотела забирать женщину. Она обратилась в отделение соцзащиты и оформила мать в Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

– Обещала забирать каждый месяц на неделю, но даже ни разу не приехала, – продолжает пенионерка.

На условия в доме престарелых жаловаться особенно не приходилось: кормят, убирают… Но есть же своя квартира, да и присмотреть есть кому – дочь же вернулась. Но дома Валентине никто не был рад.

Несколько раз за этот год мать приезжала из интерната домой, но каждый раз оказывалась перед закрытой дверью. Попасть домой можно было только одним способом – вскрыть дверь.

– У нее прав на квартиру сейчас нет. Жилье находится в моей собственности, а с дочерью заключен договор пожизненной ренты, по которому она должна платить за квартиру и ухаживать за мной, – рассказывает женщина.

Условия договора Ирина не выполняла, и Валентина обратилась в суд с заявлением о расторжении сделки. В суд дочь не явилась, и 24 мая договор был аннулирован. А 7 августа пенсионерка съехала из дома-интерната.

– Мне вещи помогли поднять на этаж, но квартира оказалась заперта, а ключей у меня не было: дочь сменила замки. Я решила подождать ее – знает же, что мать должна вернуться. Но она так и не пришла. Соседка дала мне стул, и я так и ночевала на нем рядом со своими узлами... Заснула и упала, ударившись головой об стену, – продолжает рассказ женщина.

Ни одного лестного отзыва о 53-летней Ирине соседи Валентины сказать не могут.

– Что это такое? Полиция не может защитить бездомную бабку от собственной дочери? – возмущается старшая по дому Галина Никишина.

– Ты ее можешь выписать через суд и дать ей просто регистрацию на три месяца, на полгода, – советует соседка Зинаида. – Вот откроем сейчас дверь и вышвырни ее вещи, где твои сейчас стоят!

Чтобы открыть дверь, корреспонденты Myslo вызвали участкового и спасателей.

Прибывший страж порядка послушал возмущавшихся поведением Ирины соседей и сел дожидаться сотрудников спасательной службы в патрульную машину. Он пояснил: это гражданско-правовые отношения, мать с дочерью должны решать их исключительно между собой.

По словам полицейского, оснований для применения каких-либо мер к дочери нет.

– Дочь прописана в квартире, а значит она имеет право находиться в ней, – отметил страж порядка.

Спасатели с неохотой выехали к пенсионерке: вызовы с мая по август от матери и дочери поступали не раз. Решающую роль сыграло то, что на этот раз у женщины на руках были все документы: прописка и решение суда о праве на собственность.

– Мы внесем вас в отдельный реестр. В нем мы отмечаем, кто на самом деле является владельцем жилья, а от кого не надо принимать вызовы. На просьбы вашей дочери вскрыть замок мы реагировать не будем, – пояснил зам. начальника службы Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы Валерий Макаров.

Сейчас Валентине Алхимовой удалось попасть домой. Но что будет дальше?

Комментарий юриста

Юрист Myslo Евгений Черников:



Евгений Черников – Важно не то, кто зарегистрирован в квартире, а кому она принадлежит. Если квартира принадлежит Валентине Алхимовой, то именно она должна распоряжаться жильем: имеет право сменить замки, пускать или не пускать в квартиру кого-либо. Да, дочь зарегистрирована в квартире, но регистрация – не более чем отметка о том, где гражданин проживает. Это не дает Ирине никаких прав на квартиру, как на имущество. В конце концов, мать имеет право просто выселить дочь из квартиры, ведь собственник жилья – она! Также необходимо иметь ввиду, что например, если дочь попытается без ведома матери сменить замки на двери, то ее действия подпадают от признаки правонарушения: это уничтожение имущества (старый замок ведь тоже стоит денег!).



