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В тульских автобусах и трамваях ищут безбилетников
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В тульских автобусах и трамваях ищут безбилетников

Рейд проводят специалисты «Тулгорэлектротранса» совместно с сотрудниками полиции.

На автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутах работники МКП «Тулгорэлектротранс» вместе с полицейскими проводят контрольные мероприятия. Они проверяют наличие билетов у пассажиров, а также оплату по транспортным картам и проездным.

При выявлении нарушений на безбилетников составляются административные протоколы. Проезд «зайцем» – удовольствие не из дешёвых.

В соответствии с положениями регионального Закона «Об административных правонарушениях в Тульской области», за  безбилетный проезд и неоплату провоза багажа пассажир должен заплатить тысячу рублей.

Кроме того, на пять тысяч будет оштрафован водитель или кондуктор муниципального транспорта, который не потрудился проконтролировать оплату и выдачу билетов пассажирам.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:33 +1
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