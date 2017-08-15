В тульских автобусах и трамваях ищут безбилетников

Фото: пресс-служба администрации Тулы

На автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутах работники МКП «Тулгорэлектротранс» вместе с полицейскими проводят контрольные мероприятия. Они проверяют наличие билетов у пассажиров, а также оплату по транспортным картам и проездным.

При выявлении нарушений на безбилетников составляются административные протоколы. Проезд «зайцем» – удовольствие не из дешёвых.

В соответствии с положениями регионального Закона «Об административных правонарушениях в Тульской области», за безбилетный проезд и неоплату провоза багажа пассажир должен заплатить тысячу рублей.

Кроме того, на пять тысяч будет оштрафован водитель или кондуктор муниципального транспорта, который не потрудился проконтролировать оплату и выдачу билетов пассажирам.