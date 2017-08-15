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Подробности: Сотрудник ГИБДД в Туле оформил 73 авто на безногого инвалида

Подробности: Сотрудник ГИБДД в Туле оформил 73 авто на безногого инвалида

Мужчина находился в социально-реабилитационном центре и не подозревал, за что у него из пенсии начали вычитать деньги.

Стали известны подробности возбуждения уголовного дела в отношении 44-летнего бывшего инспектора отделения №1 МРЭО ГИБДД. Как уже писал Myslo, полицейский подозревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2011-2013 гг. подозреваемый, будучи инспектором МРЭО, зарегистрировал на имя туляка 73 транспортных средства.

Последний в регистрационных действиях участия не принимал и согласие на постановку на учет указанных транспортных средств не давал.

Он жил в социально-реабилитационном центре, так как является инвалидом: у мужчины нет обеих ног.

Пострадавшему туляку начали начислять транспортный налог. Сначала мужчина ничего о нем не знал: квитанции приходили по месту регистрации. Однако впоследствии, когда из пенсии инвалида начали вычитать средства в счет погашения долга, сумма, как мы уже говорили, выросла до 47 979 руб. 52 коп.

О преступлении стало известно, когда мужчина обратился в полицию.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 18:10 +4
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