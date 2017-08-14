В Центральном парке Тулы пройдёт фестиваль водных фонариков
Мероприятие состоится на парковом пляже в ближайшие выходные.
Тульский ЦПКиО имени Белоусова предлагает всем желающим принять участие в фестивале водных фонариков. Неповторимая романтика окутает парк всего на две ночи: вас ждут трогательная музыка, сказочная атмосфера и тысячи фонариков на водной глади.
Тысячи человек соберутся в парке, где под романтические мелодии будут спущены на воду бумажные фонарики. Они наполнят водную гладь самыми сокровенными желаниями, которые непременно сбудутся.
Фестиваль пройдёт на парковом пляже 18 и 19 августа. Начало в 21.00. По информации организаторов, мероприятие состоится при любой погоде. Вход свободный.
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