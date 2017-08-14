Тульские полицейские провели для детей «Зарядку со стражем порядка»
12 августа сотрудники УМВД организовали спортивный праздник для воспитанников оздоровительного лагеря «Орленок» в поселке Хомяково.
Утреннюю зарядку для юных туляков провели мастер спорта России международного класса по борьбе самбо, многократный чемпион и призер чемпионатов СССР, России, МВД России, чемпион мира среди ветеранов Юрий Шацких и член Общественного совета при УМВД России по Тульской области Артемий Томалак.
После разминки титулованный спортсмен продемонстрировал ребятам приемы самообороны и борьбы самбо.
Затем с показательными выступлениями выступили сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Тульской области — они показали воспитанникам «Орленка» работу со служебными собаками, а также элементы задержания преступников четвероногими помощниками стражей порядка.
Завершилось спортивное мероприятие интерактивной выставкой — ребята познакомились с образцами стрелкового оружия, стоящих на вооружении сотрудников полиции.
Подобные мероприятия в эти выходные дни прошли во многих районах области. Полицейские различных служб и подразделений органов внутренних дел региона пообщались с ребятами и провели с ними спортивные состязания.
Спортивный праздник был организован совместно с Общественным советом при УМВД России по Тульской области.