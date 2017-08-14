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Тульские полицейские провели для детей «Зарядку со стражем порядка»
Фото УМВД по Тульской области.

Тульские полицейские провели для детей «Зарядку со стражем порядка»

12 августа сотрудники УМВД организовали спортивный праздник для воспитанников оздоровительного лагеря «Орленок» в поселке Хомяково.

Утреннюю зарядку для юных туляков провели мастер спорта России международного класса по борьбе самбо, многократный чемпион и призер чемпионатов СССР, России, МВД России, чемпион мира среди ветеранов Юрий Шацких и член Общественного совета при УМВД России по Тульской области Артемий Томалак.

После разминки титулованный спортсмен продемонстрировал ребятам приемы самообороны и борьбы самбо.

Затем с показательными выступлениями выступили сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Тульской области — они показали воспитанникам «Орленка» работу со служебными собаками, а также элементы задержания преступников четвероногими помощниками стражей порядка.

Завершилось спортивное мероприятие интерактивной выставкой — ребята познакомились с образцами стрелкового оружия, стоящих на вооружении сотрудников полиции.

Подобные мероприятия в эти выходные дни прошли во многих районах области. Полицейские различных служб и подразделений органов внутренних дел региона пообщались с ребятами и провели с ними спортивные состязания.

Спортивный праздник был организован совместно с Общественным советом при УМВД России по Тульской области.

сегодня, в 11:18 0
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