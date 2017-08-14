Под Тулой опрокинулся внедорожник: пострадали два человека

УГИБДД Тульской области сообщило об авариях с пострадавшими за минувший уик-энд.

13 августа в 13.00 на 164-м километре автодороги «Крым» (новое направление, Ленинский район) мужчина 1974 года рождения, управляя автомобилем «Санг Енг Кайрон», съехал в придорожный кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

Спустя некоторое время после ДТП в больницу обратились пассажиры данного автомобиля: женщина 1975 года рождения и 17-летний парень. Женщину госпитализировали, а молодому человеку оказали медпомощь, после чего его отпустили домой. ГИБДД отмечает, что на момент ДТП юноша был пристегнут ремнем безопасности.

12 августа в 13.00 на 22-м километре автодороги «Новомосковск – Сокольники – Березовка» 20-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-21123, предположительно, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Лада-210740» под управлением молодого человека 1996 года рождения.

В результате ДТП пострадал 15-летний пассажир автомобиля ВАЗ. Позже он обратился в больницу, где ему оказали медпомощь. Госпитализация не потребовалась.

11 августа в 21.30 в областном центре на улице Вильямса мужчина 1979 года рождения на «Ладе Гранта», предположительно, не справился с управлением. Он совершил наезд на бордюрный камень, после чего врезался в два стоявших на автостоянке автомобиля — «Тойоту Лэнд Крузер» и «Хёндай Солярис».

В результате ДТП водитель с различными травмами был госпитализирован.