новости
новости
Регистрация
Под Тулой опрокинулся внедорожник: пострадали два человека

Под Тулой опрокинулся внедорожник: пострадали два человека

УГИБДД Тульской области сообщило об авариях с пострадавшими за минувший уик-энд.

13 августа в 13.00 на 164-м километре автодороги «Крым» (новое направление, Ленинский район) мужчина 1974 года рождения, управляя автомобилем «Санг Енг Кайрон», съехал в придорожный кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

Спустя некоторое время после ДТП в больницу обратились пассажиры данного автомобиля: женщина 1975 года рождения и 17-летний парень. Женщину госпитализировали, а молодому человеку оказали медпомощь, после чего его отпустили домой. ГИБДД отмечает, что на момент ДТП юноша был пристегнут ремнем безопасности.

12 августа в 13.00 на 22-м километре автодороги «Новомосковск – Сокольники – Березовка» 20-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-21123, предположительно, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Лада-210740» под управлением молодого человека 1996 года рождения.

В результате ДТП пострадал 15-летний пассажир автомобиля ВАЗ. Позже он обратился в больницу, где ему оказали медпомощь. Госпитализация не потребовалась.

 

11 августа в 21.30 в областном центре на улице Вильямса мужчина 1979 года рождения на «Ладе Гранта», предположительно, не справился с управлением. Он совершил наезд на бордюрный камень, после чего врезался в два стоявших на автостоянке автомобиля — «Тойоту Лэнд Крузер» и «Хёндай Солярис».

В результате ДТП водитель с различными травмами был госпитализирован.

 

сегодня, в 11:13 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
ДТПбордюргоспитализирован водительпострадали пассажиры

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские полицейские провели для детей «Зарядку со стражем порядка»
Тульские полицейские провели для детей «Зарядку со стражем порядка»
СИНЕМА ПАРК покажет «Терминатор 2: Судный день» в RealD 3D
СИНЕМА ПАРК покажет «Терминатор 2: Судный день» в RealD 3D
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.