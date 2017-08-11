Легендарная «Гонка героев» возвращается в Тулу

Фото: Myslo.ru

В Туле снова состоится «Гонка героев». Легендарное соревнование пройдет завтра, 12 августа, в парке активного отдыха «Некрасово». Принять участие в культовом забеге с препятствиями могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Полоса препятствий, которую предстоит преодолеть участникам, разработана для тренировок спецподразделений Армии России. Каждый этап трассы – невероятное приключение.

За время существования культового забега с препятствиями в нем приняли участие более 50 000 человек по всей России.

Присоединиться к команде героев можно здесь.

О том, как герои проходили испытание в Туле 9 июня, смотрите в нашем большом фоторепортаже.