Фото: Myslo.ru
Легендарная «Гонка героев» возвращается в Тулу
Экстремальное соревнование пройдет в парке активного отдыха «Некрасово» 12 августа.
В Туле снова состоится «Гонка героев». Легендарное соревнование пройдет завтра, 12 августа, в парке активного отдыха «Некрасово». Принять участие в культовом забеге с препятствиями могут все желающие в возрасте от 18 лет.
Полоса препятствий, которую предстоит преодолеть участникам, разработана для тренировок спецподразделений Армии России. Каждый этап трассы – невероятное приключение.
За время существования культового забега с препятствиями в нем приняли участие более 50 000 человек по всей России.
Присоединиться к команде героев можно здесь.
О том, как герои проходили испытание в Туле 9 июня, смотрите в нашем большом фоторепортаже.
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