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В Туле на Калужском шоссе столкнулись фура и легковушка
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле на Калужском шоссе столкнулись фура и легковушка

Из-за аварии на выезде из Тулы образовалась серьезная пробка.

Дорожно-транспортное происшествие на Калужском шоссе в Туле в районе рынка «Южный» случилось около получаса назад. 

Столкнулись DAF и KIA Rio. Легковушку от удара развернуло поперек дороги. В результате из-за ДТП перекрыты обе полосы движения. 

Галерея
В Туле на Калужском шоссе столкнулись фура и легковушка, Фото: 1
В Туле на Калужском шоссе столкнулись фура и легковушка, Фото: 2
В Туле на Калужском шоссе столкнулись фура и легковушка, Фото: 3
В Туле на Калужском шоссе столкнулись фура и легковушка, Фото: 4
В Туле на Калужском шоссе столкнулись фура и легковушка, Фото: 5
В Туле на Калужском шоссе столкнулись фура и легковушка, Фото: 6
В Туле на Калужском шоссе столкнулись фура и легковушка, Фото: 7
В Туле на Калужском шоссе столкнулись фура и легковушка, Фото: 8
В Туле на Калужском шоссе столкнулись фура и легковушка, Фото: 9
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В аварии никто серьезно не пострадал. 

Автомобилисты по возможности объезжают участников ДТП по обочине.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:15 +3
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