В Туле на Калужском шоссе столкнулись фура и легковушка

Фото Дмитрия Дзюбина.

Из-за аварии на выезде из Тулы образовалась серьезная пробка.

Дорожно-транспортное происшествие на Калужском шоссе в Туле в районе рынка «Южный» случилось около получаса назад.

Столкнулись DAF и KIA Rio. Легковушку от удара развернуло поперек дороги. В результате из-за ДТП перекрыты обе полосы движения.

В аварии никто серьезно не пострадал.

Автомобилисты по возможности объезжают участников ДТП по обочине.