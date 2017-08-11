Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле на Калужском шоссе столкнулись фура и легковушка
Из-за аварии на выезде из Тулы образовалась серьезная пробка.
Дорожно-транспортное происшествие на Калужском шоссе в Туле в районе рынка «Южный» случилось около получаса назад.
Столкнулись DAF и KIA Rio. Легковушку от удара развернуло поперек дороги. В результате из-за ДТП перекрыты обе полосы движения.
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В аварии никто серьезно не пострадал.
Автомобилисты по возможности объезжают участников ДТП по обочине.
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