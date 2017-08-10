Божович: «Спартак» победил тульский «Арсенал» заслуженно

«Московский «Спартак» заслуженно победил в матче 5-го тура чемпионата России по футболу против тульского «Арсенала», – заявил главный тренер туляков Миодраг Божович.

– «Спартак» был лучше и заслуженно выиграл, — сказал Божович на пресс-конференции. — Хотя мы какую-то остроту в атаке создали, была пара очень хороших моментов. Эту игру надо оставить позади теперь и смотреть вперед. Мы сыграли хорошо, но у нас не получался контроль мяча, больше играли назад и поперек.

– «Спартак» владел преимуществом, у него было два отличных момента, мы же не смогли создать остроты. Думаю, нам надо забыть этот матч и двигаться дальше. Петкович, игравший у меня в «Црвене Звезде», на мой взгляд, сегодня выглядел неплохо, но ему еще требуется время, чтобы привыкнуть к российскому футболу, к борьбе, к перелетам и переездам, и особенно к критике, которой здесь очень много», – заявил Божович в интервью «Спорт-экспрессу».