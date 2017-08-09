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Как туляков обеспечивают льготными лекарствами
Фото сitofarma.ru

Как туляков обеспечивают льготными лекарствами

Об этом говорили в ходе приема граждан представители министерства здравоохранения региона.

Тематический прием граждан прошел 9 августа в тульском минздраве. На прием к министру Андрею Третьякову записались 18 человек.

В основном их интересовали вопросы установления диагнозов, оказания медицинской помощи, организации работы больниц.

В режиме видео-конференц-связи на вопросы жителей области о льготном лекарственном обеспечении ответили заместители министра здравоохранения региона Татьяна Семина и Геннадий Ларин.

В Тульской области проживает порядка 35 тысяч федеральных льготников (граждан, имеющих группу инвалидности и не отказавшихся от набора социальных услуг) и порядка 155 тысяч региональных. Ежегодно их обеспечивают необходимыми лекарственными препаратами, которые закупаются минздравом области за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Татьяна Семина сообщила, что заказанные лечебными учреждениями лекарственные препараты для льготников поставлены. Отсутствуют рецепты, которые находятся на отсроченном обслуживании.

Для обеспечения федеральных и региональных льготников сформирован запас как минимум на три месяца.

Заместитель министра пояснила, что в случае изменения схемы лечения, дозы принимаемого препарата или выявления новых пациентов закупка лекарств проводится за счет образовавшейся экономии от состоявшихся ранее аукционов или путем перераспределения медикаментов между учреждениями здравоохранения.

Если лекарственный препарат по федеральной льготе отсутствует в определенной аптеке, вопрос также решается путем перераспределения товарных запасов из аптечных организаций области, обслуживающих льготников.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:31 +3
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