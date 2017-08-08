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Прокуратура Киреевского района наказала УК за голубей и дырявую крышу

Прокуратура Киреевского района наказала УК за голубей и дырявую крышу

В отношении директора управляющей компании «Партнер» возбуждено дело об административном правонарушении.

Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку обращения жителей дома №15 по ул. Папанина города Киреевска проведена проверка по вопросу ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного жилого дома.
 

Жилой дом №15 по ул. Папанина города Киреевска находится в управлении ООО «Партнер».

Сотрудники прокуратуры вышли на место вместе с начальником отдела муниципального и административно-технического контроля администрации МО Киреевский район. 

Установлено, что чердачное помещение жилого дома захламлено бытовым мусором, в нем проживают стаи голубей, что нарушает нормы технической эксплуатации жилого фонда.

Входные двери или люки выхода на кровлю, должны быть утеплены, оборудованы уплотняющими прокладками, всегда закрыты на замок, о чем делается соответствующая надпись на люке (пункт 3.3.5. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170).

Однако УК не установила дверь с замком в проем выхода с чердачного помещения на кровлю в подъезде №6 указанного жилого дома.

В ходе проверки установлены следы залития в квартире №89 дома №15 по ул. Папанина. Согласно требованиям пп. 4.6.1.1, 4.6.1.0 Правил и норм технической эксплуатации зданий, организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли.

Предельный срок устранения неисправности конструктивных элементов отдельных частей жилых домов в части устранения протечек в отдельных местах кровли составляет 1 сутки.

В нарушение данного требования управляющая организация в течении длительного периода времени не принимает меры, направленные на ремонт кровли над указанной квартирой жилого дома.

Выявленные нарушения в части содержания общего имущества многоквартирного жилого дома нарушают права собственников жилого помещения на комфортное и безопасное проживание.

По результатам проверки 01.08.2017 в отношении директора ООО «Партнер» Глушенкова межрайпрокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ. Постановление направлено для рассмотрения в Госжилинспекцию.

8.08.2017 года межрайпрокурором в интересах Л., являющейся инвалидом детства, проживающей в указанном жилом доме, в Киреевский районный суд направлено заявление о понуждении ООО «Партнер» принять меры к надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома.

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.

сегодня, в 17:28 +3
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