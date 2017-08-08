Прокуратура Киреевского района наказала УК за голубей и дырявую крышу
В отношении директора управляющей компании «Партнер» возбуждено дело об административном правонарушении.
Жилой дом №15 по ул. Папанина города Киреевска находится в управлении ООО «Партнер».
Сотрудники прокуратуры вышли на место вместе с начальником отдела муниципального и административно-технического контроля администрации МО Киреевский район.
Установлено, что чердачное помещение жилого дома захламлено бытовым мусором, в нем проживают стаи голубей, что нарушает нормы технической эксплуатации жилого фонда.
Входные двери или люки выхода на кровлю, должны быть утеплены, оборудованы уплотняющими прокладками, всегда закрыты на замок, о чем делается соответствующая надпись на люке (пункт
Однако УК не установила дверь с замком в проем выхода с чердачного помещения на кровлю в подъезде №6 указанного жилого дома.
В ходе проверки установлены следы залития в квартире №89 дома №15 по ул. Папанина. Согласно требованиям пп.
Предельный срок устранения неисправности конструктивных элементов отдельных частей жилых домов в части устранения протечек в отдельных местах кровли составляет 1 сутки.
В нарушение данного требования управляющая организация в течении длительного периода времени не принимает меры, направленные на ремонт кровли над указанной квартирой жилого дома.
Выявленные нарушения в части содержания общего имущества многоквартирного жилого дома нарушают права собственников жилого помещения на комфортное и безопасное проживание.
По результатам проверки
Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.