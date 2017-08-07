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За год туляки вложили в кредитные кооперативы 119 млн рублей

За год туляки вложили в кредитные кооперативы 119 млн рублей

В регионе работают 14 организаций, число пайщиков которых превышает четыре тысячи человек.

За прошлый год кредитные потребительские кооперативы Тульского региона привлекли 119 млн рублей. Эти деньги поступили от физических лиц. По данным отделения Банка России по Тульской области, объем займов физическим лицам, выданных организациями, составил 575 млн рублей.

На начало текущего года реестры кредитных потребительских кооперативов, зарегистрированных в области, содержали 14 организаций. Количество пайщиков составило свыше 4000 человек, а общая сумма активов кредитных потребительских кооперативов – около 1,3 млрд рублей.

Кроме того, в Тульской области зарегистрированы три сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива. Жилищных накопительных кооперативов в регионе не зарегистрировано.

На показатели рынка кредитной кооперации оказала влияние работа Банка России по выведению с рынка компаний, не выполняющих требований законодательства или не занимающихся профильной деятельностью, а также поэтапное формирование резервов на возможные потери по займам.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:16 +1
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Место
Тульская область

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