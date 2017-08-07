В Туле на улице Кутузова горели торговые палатки и мотоциклы

Фото и видео Виктории Давыдовой.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» 7 августа в три часа ночи.

7 августа 2017 года в 3.01 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании двух торговых палаток и рядом стоящих двух мотоциклов, расположенных на улице Кутузова, 43-б.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-3 и по одному расчету ПСЧ-6 и СПСЧ. Открытое горение ликвидировали за 16 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в первом павильоне (овощная палатка) сгорела и обрушилась кровля, помещение выгорело внутри.

Во второй торговой палатке обгорела стена, помещение закоптилось по всей площади, выгорело внутри на площади 10 кв. м.

У стоявших рядом мотоциклов оплавилось лакокрасочное покрытие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

Очевидцы сняли пожар на видео: