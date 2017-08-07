новости
новости
Регистрация
В Туле на улице Кутузова горели торговые палатки и мотоциклы
Фото и видео Виктории Давыдовой.

В Туле на улице Кутузова горели торговые палатки и мотоциклы

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» 7 августа в три часа ночи.

7 августа 2017 года в 3.01 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании двух торговых палаток и рядом стоящих двух мотоциклов, расположенных на улице Кутузова, 43-б.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-3 и по одному расчету ПСЧ-6 и СПСЧ. Открытое горение ликвидировали за 16 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в первом павильоне (овощная палатка) сгорела и обрушилась кровля, помещение выгорело внутри.

Во второй торговой палатке обгорела стена, помещение закоптилось по всей площади, выгорело внутри на площади 10 кв. м.

У стоявших рядом мотоциклов оплавилось лакокрасочное покрытие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

Очевидцы сняли пожар на видео:

сегодня, в 09:51 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пожарторговые палаткимотоциклы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле демонтируют незаконные торговые объекты
В Туле демонтируют незаконные торговые объекты
В Туле пожарные не могли проехать к горящему дому из-за припаркованных во дворе автомобилей
В Туле пожарные не могли проехать к горящему дому из-за припаркованных во дворе автомобилей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.