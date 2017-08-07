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Пьяный щекинец украл 15 гаечных ключей и шлифовальную машинку

Пьяный щекинец украл 15 гаечных ключей и шлифовальную машинку

Суд назначил молодому человеку 360 часов обязательных работ.

Щёкинским районным судом Тульской области за кражу осуждён 27 летний житель райцентра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По информации правоохранителей, 27 мая осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перелез через забор дома местного жителя.

С помощью найденной поблизости палки он сорвал замок входной двери нежилой части дома, проник внутрь и похитил 15 гаечных ключей, а также шлифовальную машинку. После этого вор с места преступления скрылся.

Своими действиями злоумышленник причинил потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 7750 рублей, который был возмещен в полном объеме путем возврата похищенного имущества. Приговором суда вору назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 0
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