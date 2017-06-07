Где в Туле не будет света 8 июня
Отключения электричества запланированы с 9 до 17 часов.
По информации «Тулгорэлектросетей», без электроэнергии останутся следующие дома:
- ул. Мира, 35, 62,
- ул. Смидович, 1,
- ул. Металлургов, 59-а, 49-б, 51, 55, 55-а, 53, 47-а, 49-в, 51-а, 55-б, 57, 57-а, 59, 61, 61-а, 63, 65-а,
- ул. Рязанская,
- ул. Серебровская, 2, 4,
- ул. Болдина, 10,
- ул. Машинистов, 8,
- ул. Приупская, 9-в, 11-б,
- ул. Оружейная, 44, 46,
- ул. Седова, 4,
- ул. Болдина, 93, 95, 97, 99,
- п. Призаводской Рудник,
- ул. Староникитская, 72-108 (чётн.), 81-107 (нечётн.),
- ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
- ул. Репина, 8-а-32 (чётн.), 1-29 (нечётн.),
- пер. Репина, 2,
- ул. Газовая, 24,
- ул. Огарёва, 2-24,
- ул. Болдина, 51-55 (нечётн.),
- ул. 2-я Трубная, 1, 3, 2-6 (чётн.),
- ул. 2-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
- ул. 3-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
- ул. Тульского Рабочего полка, 22-70 (чётн.),
- 8-й пр-д, 54-а, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.),
- 9-й пр-д, 58-а-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 76, 91,
- 11-й пр-д, 88,
- ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-14 (чётн.),
- 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
- 22-й пр-д, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
- 23-й пр-д, 3-24,
- 25-й пр-д, 10, 12,
- ул. Пирогова, 33-53-а (нечётн.), 46,
- ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а,
- ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64.
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