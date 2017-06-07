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Где в Туле не будет света 8 июня

Где в Туле не будет света 8 июня

Отключения электричества запланированы с 9 до 17 часов.

По информации «Тулгорэлектросетей», без электроэнергии останутся следующие дома:

  • ул. Мира, 35, 62,
  • ул. Смидович, 1,
  • ул. Металлургов, 59-а, 49-б, 51, 55, 55-а, 53, 47-а, 49-в, 51-а, 55-б, 57, 57-а, 59, 61, 61-а, 63, 65-а,
  • ул. Рязанская,
  • ул. Серебровская, 2, 4,
  • ул. Болдина, 10,
  • ул. Машинистов, 8,
  • ул. Приупская, 9-в, 11-б,
  • ул. Оружейная, 44, 46,
  • ул. Седова, 4,
  • ул. Болдина, 93, 95, 97, 99,
  • п. Призаводской Рудник,
  • ул. Староникитская, 72-108 (чётн.), 81-107 (нечётн.),
  • ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
  • ул. Репина, 8-а-32 (чётн.), 1-29 (нечётн.),
  • пер. Репина, 2,
  • ул. Газовая, 24,
  • ул. Огарёва, 2-24,
  • ул. Болдина, 51-55 (нечётн.),
  • ул. 2-я Трубная, 1, 3, 2-6 (чётн.),
  • ул. 2-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
  • ул. 3-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
  • ул. Тульского Рабочего полка, 22-70 (чётн.),
  • 8-й пр-д, 54-а, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 58-а-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 76, 91,
  • 11-й пр-д, 88,
  • ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-14 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
  • 22-й пр-д, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
  • 23-й пр-д, 3-24,
  • 25-й пр-д, 10, 12,
  • ул. Пирогова, 33-53-а (нечётн.), 46,
  • ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а,
  • ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:45 0
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