В Ефремове молодой человек украл из супермаркета два набора виски

Нигде не работающий и ранее судимый злоумышленник был задержан оперативниками.

В одном из продуктовых супермаркетов Ефремова накануне вечером произошла кража. Продавцы сообщили, что один из посетителей вынес из торгового зала два подарочных набора виски, стоимостью чуть меньше трёх тысяч рублей.

По данным пресс-службы областного УМВД, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При проведении розыскных мероприятий по подозрению в краже был задержан нигде не работающий и ранее судимый 24-летний житель райцентра.

Молодой человек сознался в совершенном преступлении. Полицейские продолжают проверку.