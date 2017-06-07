Депутаты Госдумы предлагают сменить гимн России на «Боже, Царя храни!»

Сторонники Владимира Жириновского внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об изменении государственного гимна России. Либерал-демократы предлагают снова считать одним из главных символов российской государственности произведение Василия Жуковского и Алексея Львова «Боже, Царя храни!»

По информации ТАСС, депутаты считают, что имперский гимн «символизирует великую страну с великой историей». «Новый» гимн должен возродить историческую российскую государственную символику, укрепить единство народа и общероссийское гражданское самосознание.

Также члены ЛДПР предлагают вернуться к юлианской системе летоисчисления, по которой Россия жила до 1917 года. По их мнению, действующий григорианский календарь не совершенен – он не учитывает замедление вращения Земли, удлиняющее продолжительность дня.