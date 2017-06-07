День краудфандинга: поможем тем, кто рядом

7 июня отмечают День краудфандинга. Краудфандинг - сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют свои деньги в поддержку проектам, людям, организациям.

День краунфандинга - достаточно новый для России праздник. Его начали отмечать всего пару лет назад. Дата была выбрана неслучайно: именно 7 июня 2012 года официально начал работу один из первых российских краудфандинговых сервисов.

Краудфандинг (от англ. сrowd funding, сrowd — «толпа», funding — «финансирование») - это народное финансирование, которое осуществляется, как правило, через интернет. На русский манер краудфандинг можно дословно перевести как «с миру по нитке».

Цели, для которых средства могут собираться по схеме краудфандинга, бывают совершенно разные — реализация какого-либо продукта (создание книги, диска, фильма…), помощь пострадавшим от стихийных бедствий, любая благотворительная акция, поддержка со стороны болельщиков, финансирование стартап-компаний, малого предпринимательства, частного бизнеса, политических кампаний и т.д.

Myslo предлагает поддержать туляков, которым требуются большие средства для оказания медицинской помощи.

Максим Страхов

Напомним историю Максима. В 2015 году он попал в областную больницу с сердечным приступом. При выписке врачи написали: «Аневризма не выявлена, оперативное лечение не требуется». Однако через 8 дней у мужчины вновь случился приступ. Максима парализовало, он впал в кому. РКТ головного мозга показало: в мозгу лопнула аневризма. Максиму сделали операцию и выписали домой. По состоянию здоровья он уже не работал, средств у него не было. Мама Максима Ирина Страхова обратилась за помощью в редакцию Myslo. Лишь благодаря помощи читателей Myslo была собрана необходимая сумма, и 15 февраля 2016 года Максиму провели операцию по клипированию аневризмы. К несчастью, 17 февраля 2016 года на сеансе повторного РКТ головного мозга врач сказал, что у Максима образовалась гематома в теменной области. 18 марта провели полуторачасовую операцию по удалению обширной гематомы. Сейчас за Максимом ухаживает его мама, которой пришлось уволиться с работы, чтобы быть рядом с сыном. У Максима двое детишек – сын и дочка. – Для первой операции мы собрали всё что могли, – говорит Ирина Страхова. – Мы с мужем инвалиды, на двоих у нас пенсия 20 тыс. руб. Средств у нас нет… Теперь Максиму требуется три восстановительных курса, в каждом – по 12 занятий. Общая стоимость – 55 800 рублей. Ирина Страхова надеется, что с помощью неравнодушных читателей Myslo удастся собрать хотя бы на один цикл занятий. Карта Сбербанка: 6390 0266 9013 481374. Карта Ирины Страховой. Телефон Ирины Страховой: 8 (953) 951-06-91.