День краудфандинга: поможем тем, кто рядом
7 июня отмечают День краудфандинга. Краудфандинг - сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют свои деньги в поддержку проектам, людям, организациям.
День краунфандинга - достаточно новый для России праздник. Его начали отмечать всего пару лет назад. Дата была выбрана неслучайно: именно 7 июня 2012 года официально начал работу один из первых российских краудфандинговых сервисов.
Краудфандинг (от англ. сrowd funding, сrowd — «толпа», funding — «финансирование») - это народное финансирование, которое осуществляется, как правило, через интернет. На русский манер краудфандинг можно дословно перевести как «с миру по нитке».
Цели, для которых средства могут собираться по схеме краудфандинга, бывают совершенно разные — реализация какого-либо продукта (создание книги, диска, фильма…), помощь пострадавшим от стихийных бедствий, любая благотворительная акция, поддержка со стороны болельщиков, финансирование стартап-компаний, малого предпринимательства, частного бизнеса, политических кампаний и т.д.
Myslo предлагает поддержать туляков, которым требуются большие средства для оказания медицинской помощи.
Максим Страхов
Напомним историю Максима.
В 2015 году он попал в областную больницу с сердечным приступом. При выписке врачи написали: «Аневризма не выявлена, оперативное лечение не требуется». Однако через 8 дней у мужчины вновь случился приступ.
Максима парализовало, он впал в кому. РКТ головного мозга показало: в мозгу лопнула аневризма. Максиму сделали операцию и выписали домой. По состоянию здоровья он уже не работал, средств у него не было. Мама Максима Ирина Страхова обратилась за помощью в редакцию Myslo. Лишь благодаря помощи читателей Myslo была собрана необходимая сумма, и 15 февраля 2016 года Максиму провели операцию по клипированию аневризмы.
К несчастью, 17 февраля 2016 года на сеансе повторного РКТ головного мозга врач сказал, что у Максима образовалась гематома в теменной области.
18 марта провели полуторачасовую операцию по удалению обширной гематомы.
Сейчас за Максимом ухаживает его мама, которой пришлось уволиться с работы, чтобы быть рядом с сыном. У Максима двое детишек – сын и дочка.
– Для первой операции мы собрали всё что могли, – говорит Ирина Страхова. – Мы с мужем инвалиды, на двоих у нас пенсия 20 тыс. руб. Средств у нас нет…
Теперь Максиму требуется три восстановительных курса, в каждом – по 12 занятий. Общая стоимость – 55 800 рублей. Ирина Страхова надеется, что с помощью неравнодушных читателей Myslo удастся собрать хотя бы на один цикл занятий.
Карта Сбербанка:
6390 0266 9013 481374.
Карта Ирины Страховой.
Телефон Ирины Страховой:
8 (953) 951-06-91.
Светлана Королева
Свете нет и двух годиков. Диагноз девочки: герминогенная опухоль крестцово-копчиковой области.
12 января этого года у Светы появилась шишка в области копчика. Мама девочки Наталья обратилась к врачу: ребенку поставили диагноз «абсцесс» и направили на лечение в городскую больницу им. Ваныкина.
20 января девочку положили в больницу и через несколько часов после поступления прооперировали. УЗИ и рентген отказались делать: в то же время в больнице лежала девочка с точно таким же диагнозом.
Через пять дней - выписка.
Но не прошло и трех дней, как у Светы снова появилась шишка на копчике.
- Хирург в нашей поликлинике был на больничном, отправили нас в ту больницу, где делали операцию, - говорит мама Светы Наталья. - Там нас не стали класть, сказали, что надо ждать лечащего врача. Обратились в Тульскую детскую областную больницу. Там немного протянули время из-за того, что лечили по первоначальному диагнозу. Но сделали УЗИ и рентген.
Итог: возможно, у нас опухоль. Госпитализировали. По результатам обследований: опухоль крестцово-копчиковой области.
Затем Свету направили на лечение в Москву в РДКД. 27 января установили диагноз: герминогенная опухоль крестцово-копчиковой области с прорастанием в мягкие ткани таза и кишечника. 4 стадия. Ребёнок уже не сидит и не ходит. Большие метастазы в лёгких. Опухоль неоперабельна. Проводят химиотерапию.
Карта Сбербанк: 639002669009996278, Наталья
Аделина Залевская
11-месячной Аделине Залевской срочно требуется помощь: малышка родилась с редким врожденным заболеванием – синдром радиальной хромосомы.
На сегодняшний день в мире зарегистрировано всего 33 аналогичных диагноза. Специалистов же, которые когда-либо сталкивались с этим заболеванием, – 120.
– По какой причине произошел сбой в хромосомах, неясно: то ли в самом начале формирования плода, то ли кто-то из нас, родителей, является носителем и это передалось по наследству, – рассказывает отец девочки Виталий Червяков. – В нашей стране нет ни одного врача и ни одного реабилитационного центра, изучающего эту патологию.
По словам Виталия, врачи несколько раз предлагали им отказаться от ребенка, уверяя, что малышка не доживет и до трех месяцев – кроме синдрома радиальной хромосомы у девочки много сопутствующих заболеваний – но все их прогнозы не сбылись.
– Мы не опустили руки, а начали действовать с удвоенными силами. Объездили десятки медицинских клиник, сдавали анализы, консультировались у докторов медицинских наук. И каждый раз врачи нас пытались убедить в бесполезности наших действий. Теперь же, когда прогресс налицо, они только разводят руками и говорят, что мы сделали невозможное. Мы стараемся всеми силами, но, к сожалению, наши возможности не безграничны. И как бы это банально ни звучало, сейчас вопрос уперся в нехватку денег, – поясняет Виталий.
Поскольку в России специалистов по данному заболеванию нет, семья провела ряд консультаций с зарубежными клиниками: в США, Великобритании, Германии и Чехии; нашла англоязычное сообщество родителей при германской клинике Unique, которые столкнулись с аналогичным диагнозом.
- В этом центре есть положительный опыт борьбы с таким недугом. Нам выслали различные брошюры, фотографии и истории успешного лечения. Есть очень хорошие перспективы и появилась надежда на то, что когда-нибудь наша дочь сможет самостоятельно ходить, читать, писать и выполнять какие-либо простейшие действия. На данный момент нам выслали счет из двух клиник в Германии, которые готовы взяться за лечение нашего ребенка. За минимальный 30-дневный курс реабилитации требуется заплатить около 1,5 млн рублей, за полный 58-дневный – 3 млн рублей. И таких курсов нужно пройти 4-5. Для нас это очень много, мы не в силах столько насобирать... – говорит Виталий.
Чтобы начать лечение, деньги нужно собрать как можно скорее, поскольку чем раньше приступить к реабилитации, тем больше шансов на полноценную жизнь у Аделины.
Реквизиты для оказания помощи:
Сбербанк: 5469 6600 1062 7218 Виталий Александрович Червяков
Яндекс деньги: 410013994387191
Qiwi кошелек: 79605939493.