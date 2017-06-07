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Тульский технопарк «Кванториум» объявляет о наборе детей

Тульский технопарк «Кванториум» объявляет о наборе детей

В технопарке детей ждут группы IT-квантум, Аэроквантум, Наноквантум и Робоквантум. Занятия бесплатные.

Прием документов на обучение осуществляется по адресу: Тула, улица Революции, 2 с понедельника по пятницу с 14.00 до 18.00. При себе необходимо иметь копию паспорта родителя и копию свидетельства о рождении/паспорта ребенка. 

Робоквантум 

Для детей 3-7 классов

Что делают на курсах?

  • конструируют машины и механизмы;
  • разрабатывают и обсуждают новые проекты;
  • конструируют модели роботов;
  • проводят соревнования построенных моделей.

Аэроквантум

Для детей 7-11 классов 

Что делают на курсах?

  • проектируют, собирают и пилотируют беспилотные летательные аппараты;
  • решаем инженерные задачи по проектированию.

По результатам набора будет сформировано 4 группы.

Наноквантум 

Для детей 8-11 классов

Что делают на курсах?

  • синтезируют, модифицируют и изучают материалы на микро- и наноуровнях;
  • предлагают свои идеи технологического применения различных материалов, методы их получения.

По результатам набора будет сформировано 6 групп.

IT-квантум 

Для детей 3-11 классов

Что делают на курсах?

  • изучают операционные системы;
  • программирование микроконтроллеров;
  • занимаются олимпиадным и ранним программированием.

Промышленный дизайн 

Для детей 3-11 классов 

Что делают на занятиях?

  • учатся определять потребительскую нишу товара;
  • прогнозируют запросы потребителей;
  • проектируют технологичные изделия;
  • создают инновационный продукт.

По результатам набора будет сформировано 6 групп.

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 16:48 +2
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