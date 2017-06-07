Тульский технопарк «Кванториум» объявляет о наборе детей

Прием документов на обучение осуществляется по адресу: Тула, улица Революции, 2 с понедельника по пятницу с 14.00 до 18.00. При себе необходимо иметь копию паспорта родителя и копию свидетельства о рождении/паспорта ребенка.

Робоквантум

Для детей 3-7 классов

Что делают на курсах?

конструируют машины и механизмы;

разрабатывают и обсуждают новые проекты;

конструируют модели роботов;

проводят соревнования построенных моделей.

Аэроквантум

Для детей 7-11 классов

Что делают на курсах?

проектируют, собирают и пилотируют беспилотные летательные аппараты;

решаем инженерные задачи по проектированию.

По результатам набора будет сформировано 4 группы.

Наноквантум

Для детей 8-11 классов

Что делают на курсах?

синтезируют, модифицируют и изучают материалы на микро- и наноуровнях;

предлагают свои идеи технологического применения различных материалов, методы их получения.

По результатам набора будет сформировано 6 групп.

IT-квантум

Для детей 3-11 классов

Что делают на курсах?

изучают операционные системы;

программирование микроконтроллеров;

занимаются олимпиадным и ранним программированием.

Промышленный дизайн

Для детей 3-11 классов

Что делают на занятиях?

учатся определять потребительскую нишу товара;

прогнозируют запросы потребителей;

проектируют технологичные изделия;

создают инновационный продукт.

По результатам набора будет сформировано 6 групп.