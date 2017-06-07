Тульский технопарк «Кванториум» объявляет о наборе детей
В технопарке детей ждут группы IT-квантум, Аэроквантум, Наноквантум и Робоквантум. Занятия бесплатные.
Прием документов на обучение осуществляется по адресу: Тула, улица Революции, 2 с понедельника по пятницу с 14.00 до 18.00. При себе необходимо иметь копию паспорта родителя и копию свидетельства о рождении/паспорта ребенка.
Робоквантум
Для детей 3-7 классов
Что делают на курсах?
- конструируют машины и механизмы;
- разрабатывают и обсуждают новые проекты;
- конструируют модели роботов;
- проводят соревнования построенных моделей.
Аэроквантум
Для детей 7-11 классов
Что делают на курсах?
- проектируют, собирают и пилотируют беспилотные летательные аппараты;
- решаем инженерные задачи по проектированию.
По результатам набора будет сформировано 4 группы.
Наноквантум
Для детей 8-11 классов
Что делают на курсах?
- синтезируют, модифицируют и изучают материалы на микро- и наноуровнях;
- предлагают свои идеи технологического применения различных материалов, методы их получения.
По результатам набора будет сформировано 6 групп.
IT-квантум
Для детей 3-11 классов
Что делают на курсах?
- изучают операционные системы;
- программирование микроконтроллеров;
- занимаются олимпиадным и ранним программированием.
Промышленный дизайн
Для детей 3-11 классов
Что делают на занятиях?
- учатся определять потребительскую нишу товара;
- прогнозируют запросы потребителей;
- проектируют технологичные изделия;
- создают инновационный продукт.
По результатам набора будет сформировано 6 групп.
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