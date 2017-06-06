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Жителя Узловой осудили за угрозы теще

Жителя Узловой осудили за угрозы теще

Также мужчина наказан за пьяное вождение.

Узловский городской суд вынес обвинительный приговор местному 44-летнему жителю. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд установил, что 15 октября 2016 г. в Узловой обвиняемый ехал на «Рено Логан» в состоянии опьянения, хотя ранее уже был лишен прав. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД, но он отказался «подышать в трубочку».

7 января 2017 года вечером пьяный обвиняемый в своей квартире набросился на тещу, толкнул её, и женщина упала на диван. При этом зять кричал, что убьет её.

Приговором суда мужчине в соответствии с частью 2 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначены обязательные работы на 300 часов с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 5 месяцев.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:49 0
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