«Яндекс. Транспорт» покажет наличие общественного транспорта на дорогах Тулы

«Яндекс. Транспорт» – приложение, позволяющее отслеживать передвижение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток в режиме реального времени.

С 6 июня маршруты общественного транспорта Тулы появились в приложении «Яндекс. Транспорт».

Новомосковска и других городов Тульской области в приложении пока нет.

Приложение доступно бесплатно владельцам смартфонов с iOS или Android.

Мобильное приложение позволит не гадать, особенно в вечернее время, приедет ли, например, маршрутка или автобус, вышли они на рейс или нет. Приложение показывает в режиме реального времени, где в данный момент едет автобус, трамвай, троллейбус или маршрутка, оборудованные устройствами GPS/ГЛОНАСС.

Подскажет приложение и на чем конкретно можно доехать до той или иной остановки: можно либо проложить маршрут и посмотреть все имеющиеся виды транспорта, которые могут доставить, либо отметить на дисплее телефона метку транспортного средства и уточнить его маршрут. Там же можно узнать и время прибытия на конечную остановку.

Каждый раз строить один и тот же маршрут не придется – приложение запоминает его автоматически.

В приложении есть городской транспорт Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани и ряда других крупных российских городов. Также оно актуально для Киева, Астаны, городов Финляндии (Хельсинки и Тампере), Венгрии (Будапешт), Австралии (Сидней и Брисбен), Новой Зеландии (Окленд) и Беларуси (Барановичи, Слуцк, Лида, Бобруйск, Пинск, Гродно, Витебск, Могилев и Брест).

Для Тулы включение приложения оказалось весьма кстати. Рыночные отношения для сферы пассажирских перевозок не совсем уместны. Каким бы ни был общественный транспорт, коммерческим или муниципальным, соблюдение графика и интервала движения – абсолютное правило для всех. Поэтому разговоры о том, что в какие-то часы водителям маршруток невыгодно работать, не имеют места. Даже если всего один пассажир проезжает весь маршрут из одного конца города в другой, транспорт должен ходить по утвержденному расписанию.

С учетом интервала движения маршруток составлено расписание и для муниципального транспорта. Если пара «коммерсантов» не выходит на рейс под предлогом невыгодности, то сбивается весь график, и пассажиры подолгу стоят в ожидании автобуса или троллейбуса.

Алексей Крыгин – Управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы контролирует интервал движения маршруток. Наши сотрудники выходят на конечную остановку и на месте проверяют соблюдение расписания и количество сделанных рейсов. Если, к примеру, выполнено не 100, а 80 рейсов, соответственно выполнено 80% от плана. Мы уведомляем перевозчика о нарушениях и просим либо улучшить работу, либо примем меры, – поясняет начальник управления Алексей Крыгин.

Если перевозчик упорно не желает работать по утвержденным правилам, то не остается ничего, кроме как через суд лишать его свидетельства на маршрут.

– В целом есть положительные результаты. Большинство соблюдают расписание. Есть отдельные маршруты, которые поняли нас, приняли определенные меры. У них появились диспетчеры, которые следят за графиком движения. Но есть пять маршрутов (№37, 40к, 63, 60, 55), которые нас не хотят слышать. Сейчас к ним предъявлены иски в суде, – рассказал Алексей Крыгин.

Причем отзыв свидетельства на маршрут – это крайняя мера, в которой не заинтересована ни та, ни другая сторона. Поэтому при изъявлении перевозчиком желания работать по всем правилам, управление отзывает иск. Потому что основная задача, стоящая перед всеми участниками рынка общественного транспорта, – сделать так, чтобы и рядовым жителям Тулы, и гостям города было удобно и безопасно передвигаться по оружейной столице.