7 июня в Туле на улице Марата восстановят движение трамваев

В Туле на улице Марата завершился ремонт трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. С 7 июня движение трамваев восстановят в полном объеме по маршрутам:

№ 3 «Щегловская засека — Московский вокзал»

№ 7 «Щегловская засека — стадион «Металлург»

№ 15 «Щегловская засека — ул. Штыковая»

Кроме того, с завтрашнего дня выпуск трамваев на маршрутах № 6 и № 9 будет производиться в прежнем объеме: