7 июня в Туле на улице Марата восстановят движение трамваев
Напомним, что ремонт трамвайных путей задержался из-за погоды.
В Туле на улице Марата завершился ремонт трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. С 7 июня движение трамваев восстановят в полном объеме по маршрутам:
- № 3 «Щегловская засека — Московский вокзал»
- № 7 «Щегловская засека — стадион «Металлург»
- № 15 «Щегловская засека — ул. Штыковая»
Кроме того, с завтрашнего дня выпуск трамваев на маршрутах № 6 и № 9 будет производиться в прежнем объеме:
- № 6 «стадион «Металлург» — ул. Штыковая» — 2 ед. в рабочие дни
- № 9 «стадион «Металлург» — Московский вокзал» — в рабочие дни 10 ед., в выходные дни — 8 ед.
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