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7 июня в Туле на улице Марата восстановят движение трамваев

7 июня в Туле на улице Марата восстановят движение трамваев

Напомним, что ремонт трамвайных путей задержался из-за погоды.

В Туле на улице Марата завершился ремонт трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. С 7 июня движение трамваев восстановят в полном объеме по маршрутам:

  • № 3 «Щегловская засека — Московский вокзал»
  • № 7 «Щегловская засека — стадион «Металлург»
  • № 15 «Щегловская засека — ул. Штыковая»

Кроме того, с завтрашнего дня выпуск трамваев на маршрутах № 6 и № 9 будет производиться в прежнем объеме:

  • № 6 «стадион «Металлург» — ул. Штыковая» — 2 ед. в рабочие дни
  • № 9 «стадион «Металлург» — Московский вокзал» — в рабочие дни 10 ед., в выходные дни — 8 ед.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:49 0
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