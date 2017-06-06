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В Богородицке семья через суд добивается переселения из аварийного жилья

В Богородицке семья через суд добивается переселения из аварийного жилья

Исковое заявление в адрес местной администрации было направлено по инициативе межрайонного прокурора.

Богородицкая прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав ее семьи. Как уточняет пресс-служба ведомства, правоохранители выяснили, что заявительница, её муж и двое сыновей зарегистрированы и проживают в квартире по договору соцнайма.

Согласно заключению экспертизы, проведённой ещё в октябре 2015 года, дом находится в непригодном состоянии – дальнейшая эксплуатация здания угрожает жизни и здоровью жильцов и создает угрозу для имущества третьих лиц. Дом признан аварийным и подлежащим сносу.

Согласно Жилищному Кодексу РФ, если помещение, занимаемое по договору соцнайма, признано непригодным для проживания, жильцам предоставляется другое благоустроенное жильё.

Богородицкий межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать местную администрацию отселить людей из аварийного дома, предоставив им другое благоустроенное жильё. Заявление принято к производству.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:22 +1
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