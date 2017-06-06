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В Тульском кожно-венерологическом диспансере нашли нарушения

В Тульском кожно-венерологическом диспансере нашли нарушения

Роспотребнадзор провел в областном учреждении плановую проверку.

Результаты проверки показали, что в Тульском областном кожно-венерологическом диспансере не обеспечен санитарный и дезинфекционный режим в кабинетах и лабораториях.

Ненадлежащим образом функционирует вентиляционная система, выявлены нарушения в работе отделения профилактических осмотров.

По факту выявленных нарушений возбуждено 11 дел об административном нарушении.

сегодня, в 13:54 +1
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