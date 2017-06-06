В Тульском кожно-венерологическом диспансере нашли нарушения
Роспотребнадзор провел в областном учреждении плановую проверку.
Результаты проверки показали, что в Тульском областном кожно-венерологическом диспансере не обеспечен санитарный и дезинфекционный режим в кабинетах и лабораториях.
Ненадлежащим образом функционирует вентиляционная система, выявлены нарушения в работе отделения профилактических осмотров.
По факту выявленных нарушений возбуждено 11 дел об административном нарушении.
Другие статьи по темам
Место