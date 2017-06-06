новости
новости
Регистрация
12 июня в центре Тулы ограничат продажу алкоголя

12 июня в центре Тулы ограничат продажу алкоголя

Это связано с празднованием Дня России на площади Ленина.

12 июня в Туле на площади Ленина с 18.00 до 22.00 пройдут массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня России. Полную афишу праздника смотрите здесь.

В связи с этим в объектах торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от площади Ленина, запретят продажу алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) с 15.00 до 22.00.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:44 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
День Россииограничат продажу алкоголяпраздник

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульском кожно-венерологическом диспансере нашли нарушения
В Тульском кожно-венерологическом диспансере нашли нарушения
Туляки будут платить за ОДН меньше
Туляки будут платить за ОДН меньше
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.