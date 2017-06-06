12 июня в центре Тулы ограничат продажу алкоголя

Это связано с празднованием Дня России на площади Ленина.

12 июня в Туле на площади Ленина с 18.00 до 22.00 пройдут массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня России. Полную афишу праздника смотрите здесь.

В связи с этим в объектах торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от площади Ленина, запретят продажу алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) с 15.00 до 22.00.