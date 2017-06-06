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Тульский суд на месяц приостановил работу кафе на улице Пирогова

Тульский суд на месяц приостановил работу кафе на улице Пирогова

Сотрудники Роспотребнадзора нашли в заведении многочисленные нарушения. Поводом для проверки стало обращение местной жительницы.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области по обращению местной жительницы проведено административное расследование в отношении индивидуального предпринимателя – владельца кафе «Исфара», расположенного на улице Пирогова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе расследования в заведении, специализирующемся на продаже блюд азиатской кухни, были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Протокол о временном запрете деятельности направлен Управлением в Центральный районный суд Тулы. Решением суда деятельность организации общественного питания приостановлена на 30 суток.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:47 +2
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