Тульский суд на месяц приостановил работу кафе на улице Пирогова

Сотрудники Роспотребнадзора нашли в заведении многочисленные нарушения. Поводом для проверки стало обращение местной жительницы.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области по обращению местной жительницы проведено административное расследование в отношении индивидуального предпринимателя – владельца кафе «Исфара», расположенного на улице Пирогова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе расследования в заведении, специализирующемся на продаже блюд азиатской кухни, были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Протокол о временном запрете деятельности направлен Управлением в Центральный районный суд Тулы. Решением суда деятельность организации общественного питания приостановлена на 30 суток.