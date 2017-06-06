Пьяный туляк избил до смерти собственную мать

Молодой человек нанёс женщине два удара кулаком по голове. Потерпевшая скончалась на месте.

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего туляка. Молодой человек подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следователей, 19 апреля, подозреваемый, находясь в своей квартире, поссорился со своей 54-летней матерью. Он нанес ей кулаком не менее двух ударов по голове. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Как уточнили в пресс-службе правоохранительного ведомства, в тот вечер парень был пьян.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и заключения подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.