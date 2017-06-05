В Туле выделили более 250 мест для сезонной торговли

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщили на оперативном совещании, которое прошло в администрации города.

В Туле утвердили более 250 мест для сезонной торговли. На данный момент утверждено:

45 мест выделили для продажи кваса (до 31 августа),

28 – для овощей и фруктов (до 15 октября),

14 – для мороженого (до 31 августа),

41 – для бахчевых (до 15 октября)

плюс более ста официальных торговых мест.

В городе продолжат установку автоматов по продаже газировки.

Также к уже имеющимся летним кафе в этом году в Туле добавится еще семь. Как пояснил начальник управления экономического развития администрации Тулы Максим Жуган, срок заключения контракта на размещение нестационарных кафе составляет пять лет. Если не будет нарушений, то договор автоматически пролонгируется.

За две недели в Туле было демонтировано 30 незаконных объектов сезонной торговли. Предпринимателям, желающим разместиться на нестационарных местах законным образом стоит обратиться по телефону 30-45-31 за подробными разъяснениями.

– В городе ещё остались официальные торговые места, мы готовы повторно провести аукцион, – отметил начальник управления экономического развития администрации Тулы Максим Жуган.