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В Туле на улице Петра Алексеева произошел серьезный пожар
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.

В Туле на улице Петра Алексеева произошел серьезный пожар

Пострадала женщина.

5 июня в Туле произошел серьезный пожар. В 2.54 в «Единую службу спасения-112» сообщили о возгорании двух деревянных домов, деревянной хозяйственной постройки и блока сараев, расположенных на улице Петра Алексеева.

Шесть пожарных расчетов прибыли на место происшествия в 3.02. Лишь спустя 34 минуты с огнем удалось справиться.

На пожаре пострадала 45-летняя женщина. Она получила ожог грудной клетки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, в результате происшествия один из домов сгорел полностью, во втором доме обгорела обрешетка кровли.

Хозпостройки сгорели полностью, внутри находились два автомобиля. УАЗ сгорел полностью, у «Газели» выгорела кабина. Сараи сгорели на площади 10 кв. м.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 25 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:04 0
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