На тульских улицах проводятся работы по нанесению дорожной разметки
Тульские дорожники используют не только обычную белую краску, но и специальную светоотражающую смесь на основе пластика.
Для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов на тульских улицах наносят дорожную разметку. Как сообщает пресс-служба администрации города, работы проходят ночью, чтобы исключить образование автомобильных пробок.
Поперечная дорожная разметка, обозначающая пешеходный переход, уже нанесена на 16 и восстановлена на 34 улицах. На 8 участках дорог с большой интенсивностью движения, расположенных вблизи образовательных учреждений, появилась разметка «Дети». Изображения, обозначающие искусственные неровности, нанесены на 34 участках.
Разметка наносится краской и специальной пластиковой смесью со светоотражающими свойствами. Эту технологию тульские дорожники освоили недавно. В общей сложности на автомобильных дорогах города будет нанесено около 40 тысяч квадратных метров разметки.