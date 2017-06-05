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Тульские полицейские задержали серийного мошенника

Тульские полицейские задержали серийного мошенника

Молодой человек входил в доверие к людям, желающим приобрести автозапчасти, и обманом выманивал у них деньги.

Сотрудники отделения Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области, специализирующегося на раскрытии мошенничеств, задержали 22-летнего жителя Арсеньевского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стражи порядка установили причастность молодого человека к совершению восьми преступлений. Злоумышленник в социальных сетях находил объявления о покупке автозапчастей, связывался с потенциальным покупателем и сообщал, что готов переслать необходимую запчасть. Потерпевший оплачивал товар банковским переводом, после чего мошенник сразу «обрубал все концы» и не выходил на связь.

В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 159 УК РФ – «Мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:39 +1
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