Тульские полицейские задержали серийного мошенника

Молодой человек входил в доверие к людям, желающим приобрести автозапчасти, и обманом выманивал у них деньги.

Сотрудники отделения Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области, специализирующегося на раскрытии мошенничеств, задержали 22-летнего жителя Арсеньевского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стражи порядка установили причастность молодого человека к совершению восьми преступлений. Злоумышленник в социальных сетях находил объявления о покупке автозапчастей, связывался с потенциальным покупателем и сообщал, что готов переслать необходимую запчасть. Потерпевший оплачивал товар банковским переводом, после чего мошенник сразу «обрубал все концы» и не выходил на связь.

В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 159 УК РФ – «Мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.