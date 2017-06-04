За мошенничество при получении соцвыплат тулячка оштрафована на 140 тыс. рублей
Перспектива замены наказания побудила жительницу Тульской области оплатить уголовный штраф, назначенный судом.
Перспектива замены наказания побудила жительницу Тульской области оплатить уголовный штраф, назначенный судом.
Гражданка М. за мошенничество при получении социальных выплат с использованием своего служебного положения оштрафована на 140 тыс. рублей.
От выполнения обязательств женщина уклонялась, в связи с чем ей было разъяснено, что в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае неуплаты штрафа судебным приставом-исполнителем будет направлено в суд представление о замене штрафа другим видом наказания. Это заставило ее в кратчайшие сроки погасить долг.
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