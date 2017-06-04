За мошенничество при получении соцвыплат тулячка оштрафована на 140 тыс. рублей

Перспектива замены наказания побудила жительницу Тульской области оплатить уголовный штраф, назначенный судом.

Гражданка М. за мошенничество при получении социальных выплат с использованием своего служебного положения оштрафована на 140 тыс. рублей.

От выполнения обязательств женщина уклонялась, в связи с чем ей было разъяснено, что в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае неуплаты штрафа судебным приставом-исполнителем будет направлено в суд представление о замене штрафа другим видом наказания. Это заставило ее в кратчайшие сроки погасить долг.