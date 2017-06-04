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В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна»

В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна»

Благодарственные письма XXV юбилейного Всероссийского фестиваля получили все волонтёры, которые помогали в организации и проведении фестиваля.

Сегодня, 4 июня, в молодёжном центре «Родина» в Туле состоялось торжественное награждение волонтёров, принимавших участие в организации и проведении XXV юбилейного Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Министр молодёжной политики Тульской области Юлия Вепринцева поблагодарила ребят и поздравила их с успешным проведением фестиваля.

«Фестиваль был организован и проведен на высшем уровне, что было бы невозможно без вашей работы. Именно от вас зависела работа площадок, организация передвижения и проживания участников фестиваля. Каждый из вас внес свой вклад в общий успех», - подчеркнула заместитель председателя правительства региона.

Юлия Вепринцева также сообщила, что ещё одно крупное мероприятие, которое запланировано в этом году в Тульской области - командная военно-спортивная игра «Гонка Героев», в организации и проведении которой понадобится помощь волонтеров.

Благодарственные письма XXV юбилейного Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» получили все волонтёры, которые помогали в организации и проведении фестиваля.

Напомним, XXV юбилейный Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» прошёл в Туле с 15 по 19 мая. В нём приняли участие более 3 тысяч гостей из 85 регионов Российской Федерации. Открытие фестиваля прошло 15 мая в Тульском кремле, закрытие - 19 мая в Большом концертном зале Кремлевского дворца в Москве. С 16 по 18 мая ребята боролись за победу в нескольких номинациях: танец, вокал, цирк, журналистика, оригинальный жанр. Выступления участников оценивало жюри, в состав которого вошли знаменитые российские актёры театра и кино, хореографы, певцы, работники цирка, среди которых Сергей Безруков, Александр Носик, Егор Дружинин, Юлия Волкова, группа «Пицца», Аскольд Запашный. Знаменитости не только оценивали номера, но и проводили для студентов мастер-классы.

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В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 1
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 2
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 3
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 4
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 5
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 6
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 7
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 8
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 9
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 10
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 11
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 12
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 13
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 14
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 15
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 16
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 17
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 18
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 19
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 20
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 21
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 22
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 23
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 24
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 25
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 26
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 27
В Туле волонтеры получили награды за помощь в организации фестиваля «Российская студенческая весна», Фото: 28
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:44 0
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