фото из vk.com
Автобус Тула-Новомосковск улетел в кювет
Предположительно авария произошла из-за того, что водитель автобуса потерял сознание.
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня вечером на Новомосковском шоссе. О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы.
«Автобус Тула-Новомосковск улетел в кювет, все живы, пострадала одна девушка», – рассказал один из очевидцев.
Предположительно авария произошла из-за того, что водитель автобуса потерял сознание.
В соцсетях Виктор Меиск опубликовал запись с видеорегистратора, который запечатлел момент аварии.
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