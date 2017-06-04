фото из vk.com

Предположительно авария произошла из-за того, что водитель автобуса потерял сознание.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня вечером на Новомосковском шоссе. О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы.

«Автобус Тула-Новомосковск улетел в кювет, все живы, пострадала одна девушка», – рассказал один из очевидцев.

Предположительно авария произошла из-за того, что водитель автобуса потерял сознание.

В соцсетях Виктор Меиск опубликовал запись с видеорегистратора, который запечатлел момент аварии.