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Автобус Тула-Новомосковск улетел в кювет
фото из vk.com

Автобус Тула-Новомосковск улетел в кювет

Предположительно авария произошла из-за того, что водитель автобуса потерял сознание.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня вечером на Новомосковском шоссе. О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы.

«Автобус Тула-Новомосковск улетел в кювет, все живы, пострадала одна девушка», – рассказал один из очевидцев.

Предположительно авария произошла из-за того, что водитель автобуса потерял сознание. 

В соцсетях Виктор Меиск опубликовал запись с видеорегистратора, который запечатлел момент аварии.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 21:56 0
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