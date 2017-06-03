Где в Туле ограничено движение 3 июня?
Движение и стоянка транспорта ограничены в связи с проведением в городе Туле VIII МамПарада.
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
3 июня до 12.30 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств
- по ул. Пушкинской на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина,
- по пр. Ленина на участке от ул. Пушкинской до ул. Агеева,
- на территории, прилегающей к скверу у памятника Л.Н. Толстого на участке от ул. Ф.Энгельса до пр. Ленина,
- по ул. Ф.Энгельса на участке от дома 64 до дома 68.
С 9.00 до 12.30 ограничено движение всех видов транспортных средств:
- по ул. Пушкинской на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина,
- по пр. Ленина на участке от ул. Пушкинской до ул. Агеева,
- на территории, прилегающей к скверу у памятника Л.Н. Толстого на участке от ул. Ф.Энгельса до пр. Ленина.
С учетом ограничения проезда на данных участках всех видов транспортных средств автобусы и троллейбусы будут ходить по измененной схеме.
Другие статьи по темам
Место