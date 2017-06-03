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Где в Туле ограничено движение 3 июня?

Где в Туле ограничено движение 3 июня?

Движение и стоянка транспорта ограничены в связи с проведением в городе Туле VIII МамПарада.

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

3 июня до 12.30 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств

  • по ул. Пушкинской на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина,
  • по пр. Ленина на участке от ул. Пушкинской до ул. Агеева,
  • на территории, прилегающей к скверу у памятника Л.Н. Толстого на участке от ул. Ф.Энгельса до пр. Ленина,  
  • по ул. Ф.Энгельса на участке от дома 64 до дома 68. 

С 9.00 до 12.30 ограничено движение всех видов транспортных средств:

  • по ул. Пушкинской на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина,
  • по пр. Ленина на участке от ул. Пушкинской до ул. Агеева,
  • на территории, прилегающей к скверу у памятника Л.Н. Толстого на участке от ул. Ф.Энгельса до пр. Ленина.

С учетом ограничения проезда на данных участках всех видов транспортных средств автобусы и троллейбусы будут ходить по измененной схеме.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:06 0
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