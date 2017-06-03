Где в Туле ограничено движение 3 июня?

Движение и стоянка транспорта ограничены в связи с проведением в городе Туле VIII МамПарада.

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

3 июня до 12.30 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств

по ул. Пушкинской на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина,

по пр. Ленина на участке от ул. Пушкинской до ул. Агеева,

на территории, прилегающей к скверу у памятника Л.Н. Толстого на участке от ул. Ф.Энгельса до пр. Ленина,

по ул. Ф.Энгельса на участке от дома 64 до дома 68.

С 9.00 до 12.30 ограничено движение всех видов транспортных средств:

по ул. Пушкинской на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина,

по пр. Ленина на участке от ул. Пушкинской до ул. Агеева,

на территории, прилегающей к скверу у памятника Л.Н. Толстого на участке от ул. Ф.Энгельса до пр. Ленина.