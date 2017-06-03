Афиша фестиваля Толстой Weekend

В усадьбе «Ясная Поляна» на четырех сценах под открытым небом ведущие театры страны представят свои интерпретации произведений Льва Толстого.

С 9 по 11 июня 2017 года в усадьбе «Ясная Поляна» на четырех сценах под открытым небом ведущие театры страны представят свои интерпретации произведений Льва Николаевича Толстого. Также в программу впервые включены постановки по произведениям других авторов, которые созвучны творчеству писателя.

В общей сложности на территории Ясной Поляны в течение трех дней пройдут порядка 20 театральных мероприятий — спектаклей, сторителлингов, дискуссий, — декорацией для которых станет сама усадьба.

Участниками фестиваля станут Московский академический Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Севастопольский академический русский драматический театр им. А. В. Луначарского , Московский академический театр им. Вл. Маяковского, Театр-фестиваль «Балтийский дом» из Санкт-Петербурга. В Толстой Weekend также примут участие и известные деятели искусства из других стран.

По сравнению с прошлым годом значительно расширена программа для юных зрителей. Детские спектакли покажут столичный Центр им. Вс. Мейерхольда, а также Театр юного зрителя из Нижнего Новгорода.

Фестиваль Толстой Weekend проводится под открытым небом в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Идея фестиваля принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Первый Толстой Weekend состоялся 9−11 сентября 2016 года и собрал более 3000 зрителей, став одним из главных культурных событий года в Тульской области.

программа фестиваля

9 июня

21.00 Музыкально-драматическая композиция «Война и мир». Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

10 июня

10.00 Сторителлинг «Рассказы для детей Л.Н. Толстого». Центр имени Вс. Мейерхольда.

12.00 Спектакль «Зеленая палочка». Liquid Theatre.

14.00 Спектакль «Отрочество». Драматический театр «Колесо» имени Г. Б. Дроздова .

15.00 Спектакль «Как мужику счастье было…». Театр юного зрителя (Нижний Новгород).

15.00 Дискуссия «Влияние русской культуры на польский театр».

15.00 Спектакль «Зеленая палочка». Liquid Theatre.

17.00 Сторителлинг «Истории об истории». Мастерская Дмитрия Брусникина.

20.00 Спектакль «Зеленая палочка». Liquid Theatre.

21.00 Монопектакль «Севастополь в декабре месяце». Анастасия Бошенкова.

21.00 Спектакль «Отцы и сыновья». Московский академический театр имени Вл. Маяковского.

11 июня

11.00 Сторителлинг «Рассказы для детей Л.Н. Толстого». Центр имени Вс. Мейерхольда.

12.00 Спектакль «Зеленая палочка». Liquid Theatre.

14.00 Спектакль о семейных ценностях «Толстого нет». Активный театр.

15.00 Спектакль «Зеленая палочка». Liquid Theatre.

15.00 «Сказки и детские рассказы Толстого». Александра Ислентьева.

18.00 Сторителлинг «Истории об истории». Мастерская Дмитрия Брусникина.

18.00 Спектакль «Семья». Театр-фестиваль «Балтийский дом».

20.00 Спектакль «Зеленая палочка». Liquid Theatre.

21.00 Спектакль «Анна Каренина». Севастопольский академический русский драматический театр имени А. В. Луначарского .

Вход на территорию фестиваля свободный (взимается плата за вход на территорию музея-заповедника). На некоторые спектакли необходимо приобретать билеты. Подробнее.