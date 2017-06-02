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Как тульские выпускники сдают ЕГЭ?
Фото Алексея Пирязева.

Как тульские выпускники сдают ЕГЭ?

Экзамены в самом разгаре. Мы наведались на ЕГЭ по математике (профильный уровень) и поговорили с ребятами о страхах, талантах и оценках.

Перед входом в ЦО №22 собралось 168 школьников. Ребята, разбившись на небольшие группы, поначалу перешучивались, а потом погрустнели. Пришли учителя. А дальше по сценарию - наставления, рекомендации, преждевременные похвалы. Многие ребята впали в ступор, и мы решили, что надо их спасать. Лучше всего - беседой. 

Роман Окороков, 17 лет 

- Профильную математику сдавать же необязательно, но мне она нужна для поступления на Таможенное дело, в ТулГУ. Немного волнуюсь, но базовый уровень показал, что зря: задания дались мне довольно легко. Надеюсь, и профильный не подведет. Тем более, готовиться к нему я начал еще в 10 классе. А в 11 вообще не вылезал из-за учебников. Но не могу сказать, что учусь идеально: в моем дневнике часто появлялись четверки и тройки. 

Екатерина Лобач, 16 лет

- Думаю, с базой я справилась на отлично, только в одном задании не уверена. Поступать хочу на биолога, я к этому шла в течение всей школьной жизни. Несколько раз в неделю обязательно - занятия с репетитором. Считаю, что без его помощи невозможно освоить сложные задания из профильного курса. Но несмотря на уверенность, волнуюсь безумно! Мне нужны хорошие баллы. 

Полина Ткаченко, 17 лет

- Базовую математику сложно было написать не на «отлично»: для моего уровня это слишком простые задания. Хочу поступить в ТГПУ или на издательское дело - в университет, который находится в другом городе. Профильный уровень для меня - запасной: на случай, если отпадут другие варианты. Перед ЕГЭ не волнуюсь. Да и вообще не понимаю, почему все вокруг так переживают. Я уверена в себе. 

София Савинова, 17 лет 

- К ЕГЭ надо готовиться, только тогда можно быть уверенным в хорошем результате. Никогда не прибегала к услугам репетитора по математике: всегда справлялась сама, и по этому предмету все время была пятерка. 

Данила Матвеев, 18 лет 

- На базовую математику я не ходил. Не хочу распыляться по мелочам: если ты не уверен, что сдашь базу, зачем тянуться к профилю? Это проявление слабости. 

Всего 2 июня в ЦО №22 профильную математику сдавали 168 человек из шести центров образования. Их развели по 12 аудиториям. 

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Автор: Вероника Левина, сегодня, в 18:06 0
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