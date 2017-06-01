В Туле на проспекте Ленина сбили пешехода

Фото УГИБДД по Тульской области.

31 мая в 23.45 в Туле напротив дома № 127-а по проспекту Ленина неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 38-летнего мужчину. В аварии пострадал пешеход, который после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП, обладающих какой-нибудь информацией по данному факту, Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД по Туле по телефонам: 32-45-00, 32-45-02.