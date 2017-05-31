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В Туле пройдет открытое первенство города по велоспорту
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдет открытое первенство города по велоспорту

В соревнованиях примут участие более 130 человек.

На тульском велотреке пройдет открытое первенство города по велоспорту. Соревнования состоятся 5 и 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Спортсмены будут соревноваться в гите на 200 м с ходу и 500 м с места, в спринте и групповых гонках.

В соревнованиях примут участие более 130 человек. Начало — в 15.00.

Напомним, что совсем недавно в Туле появилась своя команда по велоспорту — «Тула-Марафон». В ее состав вошли 13 опытных спортсменов. Цель наших ребят — попасть на Олимпиаду в 2020 году.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:50 +1
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