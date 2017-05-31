Синоптики прогнозируют в Тульской области «розовое» лето

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Начало лета не обещает быть жарким, но июль и август с лихвой компенсируют нехватку тепла, обещают метеорологи.

По прогнозу синоптиков первый летний месяц вряд ли порадует туляков теплыми днями и безоблачной погодой. Предварительно, средняя температура составит +19… +23 градуса Цельсия. Не обойдется без дождей.

Особенно холодным окажется начало месяца, но уже к середине столбик термометра начнет расти. Метеорологи не исключают вероятность скачков атмосферного давления, и преобладание северо-западного ветра.

Но июль компенсирует отсутствие тепла сполна. Средняя дневная температура составит +25… +27 градусов Цельсия, а ночью не ниже 17 градусов, дожди практически прекратятся. Температура в водоемах поднимется до +22… +23 градусов Цельсия.

Август традиционно станет самым жарким и засушливым месяцем.

Температура воздуха до середины месяца будет держаться на уровне 26-28 градусов Цельсия, но во второй половине начнет ощущаться приближение осени. Однако дожди также будут редкостью.

– Мы в своих прогностических картах обозначаем температурный режим разной цветовой гаммой, в частности, розовым цветом — когда температура чуть выше или близка к норме, красным — если значительно превышает норму. А у нас сейчас все розовое, так что лето я вижу в розовом цвете, – рассказал на днях СМИ директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.