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Синоптики прогнозируют в Тульской области «розовое» лето
Фото из архива Myslo.

Синоптики прогнозируют в Тульской области «розовое» лето

Начало лета не обещает быть жарким, но июль и август с лихвой компенсируют нехватку тепла, обещают метеорологи.

По прогнозу синоптиков первый летний месяц вряд ли порадует туляков теплыми днями и безоблачной погодой. Предварительно, средняя температура составит +19… +23 градуса Цельсия. Не обойдется без дождей.
 
Особенно холодным окажется начало месяца, но уже к середине столбик термометра начнет расти. Метеорологи не исключают вероятность скачков атмосферного давления, и преобладание северо-западного ветра. 
 
Но июль компенсирует отсутствие тепла сполна. Средняя дневная температура составит +25… +27 градусов Цельсия, а ночью не ниже 17 градусов, дожди практически прекратятся. Температура в водоемах поднимется до +22… +23 градусов Цельсия. 
 
Август традиционно станет самым жарким и засушливым месяцем.
 
Температура воздуха до середины месяца будет держаться на уровне 26-28 градусов Цельсия, но во второй половине начнет ощущаться приближение осени. Однако дожди также будут редкостью.
 
– Мы в своих прогностических картах обозначаем температурный режим разной цветовой гаммой, в частности, розовым цветом — когда температура чуть выше или близка к норме, красным — если значительно превышает норму. А у нас сейчас все розовое, так что лето я вижу в розовом цвете, – рассказал на днях СМИ директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
 
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:14 +2
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