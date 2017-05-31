Почему местная еда полезнее?

Насколько обосновано мнение, что продукты, произведенные и выращенные в том регионе, где живет потребитель, усваиваются лучше и лучше влияют на организм?

Еще древнегреческий врач Гиппократ советовал употреблять в пищу только то, что растет там, где человек живет, тогда организм получает все необходимые ему минералы. Его мнение подтверждает и современная наука. Другими словами, все, что выращено и произведено в Тульской области, для жителей региона изначально несет большую пользу, нежели привезенное.

Мы пообщались на эту тему с руководителем Института питания Марией Волковой.



Мария Волкова

— Теоретически, когда мы едим то, что ели наши кровные предки, то делаем себе самый лучший подарок, потому что наша генетика приспособлена к употреблению именно этих продуктов. Однако лучше влияют на организм не просто местные, а органические, сезонные продукты: июньская клубника, июльские малина, кабачки, огурцы и помидоры, августовские яблоки, октябрьская тыква и так далее. Важно не просто вырастить ягоду на тульской земле, а обойтись без химикатов и катализаторов созревания, улучшающих массу урожая, — уверена Мария Волкова.

Производство «живых», натуральных продуктов — это безусловный тренд сегодняшнего дня, источник которого — запрос общества. Сумасшедший темп жизни — значит, минимум времени на походы к врачам, соответственно, надо максимум пользы получать из тех продуктов, которые оказываются на ежедневном столе. Тульские производители это знают и стараются во всем соответствовать современным тенденциям.

За местные продукты высказываются и сторонники здорового питания. Если есть возможность выбирать, лучше предпочесть те, что растут и производятся у нас.

Есть такое понятие — «локаворство». Термин является калькой с английского «locavore», которое, в свою очередь, происходит от английского слова «local» (местный). Это и есть употребление в пищу исключительно местных продуктов, потому что это полезно и естественно. А если более точно, то локально (в нашем случае, в Тульской области) произведённые и выращенные. Принципы локаворства:

использовать в пищу продукты, произведенные только местными фермерами;

питаться сезонными продуктами.

Но самое главное: местные продукты всегда вкуснее и свежее привозных.

К тому же, покупая тульское, мы поддерживаем местных производителей и, соответственно, стимулируем экономику региона, давая возможность тульским фермерам, хозяйствам и предприятиям развиваться.

В последнее время много говорят о суперпродуктах или суперфудах — продуктах растительного мира, которые обладают высокой концентрацией полезных веществ. Это корешки, семена, листья, водоросли, ягоды. Растут они, как правило, в труднодоступных местах планеты вроде Амазонки и Тибета.

Быть здоровым и вечно молодым хочется каждому, но вот достать этот самый асаи или батат — задачка не для каждого кошелька. И есть мнение, что суперфуды — это лишь разрекламированные новинки, продвигаемые маркетологами. И совсем не обязательно ехать в Тибет (или заказывать в интернете дорогие корешки и ягоды).

Наши «коренные» русские (и тульские!) продукты не уступают своим экзотическим сотоварищам по набору полезных свойств. Не зря специалисты по питанию советуют есть то, что выросло с тобой в одном регионе. Организм русского человека исторически приспособился к нашей кухне и местным продуктам.

К еде для здоровья и долголетия нашей полосы относят все кисломолочные продукты и сыры, местные овощи и корнеплоды (особенно свекла, капуста цветная и белокочанная, тыква), зелень, местные сезонные ягоды, разнообразные каши, цельнозерновой хлеб, отруби.

Цифры и факты

Агропромышленный комплекс региона — это более 240 сельхозпредприятий, 500 крестьянских (фермерских) хозяйств и 150 предприятий переработки.

В области производят мясные продукты и полуфабрикаты, яйца, выпечку, молочную продукцию. А еще у нас делают сыры, растят грибы, овощи и фрукты.

По итогам 2016 года, согласно данным статистики, объём производства продукции сельского хозяйства в Тульской области составил 65 млрд 474 млн рублей, прирост составил 2,4%.

Растениеводство — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей областного АПК. В этом году урожай зерновых планируют собрать с 574 тыс. га, кормовыми культурами засеять 106,6 тыс. га, рапсом — 65,4 тыс. га, картофелем — 49 тыс. га, подсолнечником — 16,6 тыс. га, сахарной свёклой — 10,3 тыс. га, прочими культурами, включая сою и овощи, — 39 тыс. га.

В 2016 году наблюдался подъем мясной отрасли: птицы — на 13,3%, свинины — на 34,4%. Рост производства яиц составил 2,9%. Собран хороший урожай сахарной свеклы — плюс 62% к уровню 2015 года.

В 2016 году аграрии региона собрали рекордный за последние 18 лет урожай зерновых и зернобобовых культур — 1 млн 672 тысячи тонн.