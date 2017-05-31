новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 1 июня: дождь с градом, ветер и похолодание

Погода в Туле 1 июня: дождь с градом, ветер и похолодание

Синоптики прогнозируют переменную облачность и низкое давление.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области будет средняя облачность с прояснениями.

В течение суток местами возможен умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 6 мм) с грозой. В отдельных районах ожидается град. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 20 метров в секунду.

Немного похолодает. Температура воздуха ночью – от +11 до +16 градусов, днём воздух прогреется до +20. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 0
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепогода в Тульской областипрогноз погоды
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Куда съездить в выходные?
Куда съездить в выходные?
Какие улицы Тулы будут обесточены 1 июня
Какие улицы Тулы будут обесточены 1 июня
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.