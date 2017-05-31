Погода в Туле 1 июня: дождь с градом, ветер и похолодание
Синоптики прогнозируют переменную облачность и низкое давление.
По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области будет средняя облачность с прояснениями.
В течение суток местами возможен умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 6 мм) с грозой. В отдельных районах ожидается град. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 20 метров в секунду.
Немного похолодает. Температура воздуха ночью – от +11 до +16 градусов, днём воздух прогреется до +20. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.
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